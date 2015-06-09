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    O ecrã elegante melhora a sua experiência de visualização
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Descontinuado

Monitor LCD, retroiluminação LED

227E4LHAB/00

3.9
| (63) Críticas | 83% recomendam este produto
O ecrã elegante melhora a sua experiência de visualização
Experimente imagens LED fantásticas com cores naturais neste ecrã fino e elegante. Equipado com funcionalidades como HDMI e altifalantes estéreo, este ecrã está pronto para o entreter!
Ver todos os benefícios

com altifalantes estéreo

O ecrã elegante melhora a sua experiência de visualização

  • Linha E

  • 54,6 cm (21,5")

  • Ecrã Full HD

Tecnologia LED para cores naturais

Os LED brancos são dispositivos em estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho completo e consistente, poupando tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e uma eliminação ecológicas. Os LED permitem um maior controlo da redução da luminosidade da retroiluminação do LCD, proporcionando um rácio de contraste extremamente elevado. Estes também permitem uma reprodução superior da cor graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

SmartImage Lite para uma experiência de visualização melhorada em LCD

SmartImage Lite é uma tecnologia exclusiva e de vanguarda da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã. Com base no cenário que seleccionar, o SmartImage Lite melhora de forma dinâmica o contraste, a saturação da cor e a nitidez da cor de imagens e vídeos para obter o melhor desempenho do ecrã - tudo em tempo real com um simples toque num único botão.

Compatível com HDMI para entretenimento em Full HD

Compatível com HDMI para entretenimento em Full HD

Um dispositivo compatível com HDMI possui todo o hardware necessário para integrar uma entrada HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Um cabo HDMI permite sinais digitais de áudio e vídeo de alta qualidade transmitidos através de um único cabo de um PC ou de inúmeras fontes AV (incluindo set-top boxes, leitores de DVD, recetores de AV e câmaras de vídeo).

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.9

de 5

63

Críticas

83%

recomendam este produto

09/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Reliable LCD Monitor

The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Sim, recomendo este produto

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19/09/2014

United Kingdom

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Comprador verificado

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

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