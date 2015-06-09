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Descontinuado
227E4LHAB/00
Linha E
54,6 cm (21,5")
Ecrã Full HD
Os LED brancos são dispositivos em estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho completo e consistente, poupando tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e uma eliminação ecológicas. Os LED permitem um maior controlo da redução da luminosidade da retroiluminação do LCD, proporcionando um rácio de contraste extremamente elevado. Estes também permitem uma reprodução superior da cor graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
SmartImage Lite é uma tecnologia exclusiva e de vanguarda da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã. Com base no cenário que seleccionar, o SmartImage Lite melhora de forma dinâmica o contraste, a saturação da cor e a nitidez da cor de imagens e vídeos para obter o melhor desempenho do ecrã - tudo em tempo real com um simples toque num único botão.
Um dispositivo compatível com HDMI possui todo o hardware necessário para integrar uma entrada HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Um cabo HDMI permite sinais digitais de áudio e vídeo de alta qualidade transmitidos através de um único cabo de um PC ou de inúmeras fontes AV (incluindo set-top boxes, leitores de DVD, recetores de AV e câmaras de vídeo).
3.9
de 5
63
Críticas
83%
recomendam este produto
LordC
09/06/2015
United Kingdom
Comprador verificado
Reliable LCD Monitor
The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.
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Esta avaliação foi feita para 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
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Rob2014
19/09/2014
United Kingdom
Comprador verificado
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
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BigJim
19/09/2014
United Kingdom
Comprador verificado
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
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