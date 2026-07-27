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  • Ecrã de design ecológico sustentável
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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD IPS, retroiluminação LED

231P4QPYKEB/00

Ecrã de design ecológico sustentável
O ecrã LED IPS da Philips com webcam ajuda-o a colaborar e comunicar, poupando tempo e dinheiro.
Ver todos os benefícios

com webcam poupa tempo e dinheiro

Ecrã de design ecológico sustentável

  • Linha P

  • 23" (58,4 cm)

  • Ecrã Full HD

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

O PowerSensor é um "sensor de pessoas" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Webcam para ligar e colaborar

A webcam e o microfone integrados permitem-lhe ver e comunicar com os seus colegas e clientes. Esta solução simples permite-lhe colaborar e partilhar, poupando tempo valioso e despesas com viagens.

Especificações técnicas

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