ErgoSensor para um modo de trabalho mais saudável

Na Philips, acreditamos piamente que o trabalho se deve adaptar às pessoas e não ao contrário. Para promover um local de trabalho mais saudável e produtivo, a Philips desenvolveu a primeira tecnologia inovadora do mundo denominada "ErgoSensor", que está integrada no monitor para determinar e avaliar o comportamento do utilizador. O ErgoSensor aconselha o utilizador sobre como este se deve sentar ao computador numa posição ergonómica. Este fornece informações de correcção relativas à melhor distância de visualização, ângulo ergonómico do pescoço e conselhos de horas para intervalos. Além disso economiza até 80% do consumo de energia através da desactivação do monitor, caso o utilizador não esteja na cadeira.