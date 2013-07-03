Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
236V4LHAB/00
Linha V
23" (58,4 cm)
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
Agora, pode desfrutar de todas as suas aplicações multimédia e sociais com som estéreo. Para além de produzirem um excelente som, estas colunas incorporadas ajudam a eliminar a confusão de cabos externos e a poupar espaço precioso na sua secretária.
SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.
4.3
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
rem47
03/07/2013
France
trés bon écran mais il y a des mais
Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Alfredo
23/04/2013
Deutschland
top gerät
Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
fran63
16/04/2013
España
características muy buenas, y sobre todo, una relación calidad/precio excelente
Este producto lo recomiendo 100%. El único "pero" que le encuentro es su uso a través de los botones de ajustes, no está del todo conseguido, e induce al error (indicaciones sobre los botones en un color con falta de claridad y nitidez) Respecto al resto de características, es un monitor muy bueno, aunque hecho de menos su regulación en altura (esto es importante). Valoro muy positivamente, su relación calidad/precio.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED