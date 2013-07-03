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  • Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
  • Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
  • Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
  • Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
  • Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
  • Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas

Descontinuado

Monitor LCD com retroiluminação LED

236V4LHAB/00

4.3
| (6) Críticas | 100% recomendam este produto
Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
Desfrute de imagens LED vívidas com este ecrã com um design apelativo e brilhante. Equipado com HDMI e altifalantes estéreo, este ecrã é uma óptima escolha!
Ver todos os benefícios

com altifalantes estéreo

Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas

  • Linha V

  • 23" (58,4 cm)

Tecnologia LED para cores vivas

Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

Som poderoso com colunas de 2x2 watts RMS

Agora, pode desfrutar de todas as suas aplicações multimédia e sociais com som estéreo. Para além de produzirem um excelente som, estas colunas incorporadas ajudam a eliminar a confusão de cabos externos e a poupar espaço precioso na sua secretária.

Ajuste simples do desempenho de apresentação com SmartControl Lite

SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

03/07/2013

France

France

trés bon écran mais il y a des mais

Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

23/04/2013

Deutschland

Deutschland

top gerät

Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

16/04/2013

España

España

características muy buenas, y sobre todo, una relación calidad/precio excelente

Este producto lo recomiendo 100%. El único "pero" que le encuentro es su uso a través de los botones de ajustes, no está del todo conseguido, e induce al error (indicaciones sobre los botones en un color con falta de claridad y nitidez) Respecto al resto de características, es un monitor muy bueno, aunque hecho de menos su regulación en altura (esto es importante). Valoro muy positivamente, su relación calidad/precio.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED

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