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Descontinuado
241B4LPCS/00
Linha B
24" (61 cm)
Ecrã Full HD
O PowerSensor é um "sensor de pessoas" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A base pode articular, inclinar e rodar para vários ângulos para garantir o máximo conforto. O suporte com altura ajustável garante um nível de visualização ideal, alivia o esforço físico de um longo dia de trabalho, enquanto a arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Ans59
24/06/2013
Nederland
goed beeldscherm
Het beeldscherm is goed, echter er is één punt waar Philips niet goed over nagedacht heeft bij het ontwerp: bij gebruik van een concepthouder die (natuurlijk) vóór de monitor staat, worden de twee sensoren onbedoeld soms geblokkeerd door het papier dat op de concepthouder ligt. Daardoor gaat het beeldscherm op save modus terwijl er wel iemand werkt op datzelfde moment. Tip voor de vormgever: plaats de sensoren aan de bovenkant van het scherm!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 220B4LPCS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
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