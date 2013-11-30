ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Ecrã de design ecológico sustentável
  • Ecrã de design ecológico sustentável
  • Ecrã de design ecológico sustentável
  • Ecrã de design ecológico sustentável
  • Ecrã de design ecológico sustentável
  • Ecrã de design ecológico sustentável

Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminação LED

241P4QPYES/00

2.8
| (4) Críticas
Ecrã de design ecológico sustentável
O ecrã LED PowerSensor AMVA da Philips fabricado com 65% de plásticos reciclados pós-consumo e com uma estrutura sem PVC e sem BFR é ideal para uma produtividade ecológica
Ver todos os benefícios

com PowerSensor economiza energia

Ecrã de design ecológico sustentável

  • Linha P

  • 24" (61 cm)

  • Ecrã AMVA Full HD

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

O PowerSensor é um "sensor de pessoas" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor

LED AMVA para imagens vívidas de contraste extremamente elevado e vista panorâmica

LED AMVA para imagens vívidas de contraste extremamente elevado e vista panorâmica

O ecrã LED AMVA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, este é particularmente apropriado para visualizar fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão optimizada de pixéis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo com 178/178 graus, apresentando imagens nítidas mesmo no modo de pivot de 90 graus

O DisplayPort oferece áudio e vídeo através de um único cabo comprido

O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de actualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.8

de 5

4

Críticas

5
3

30/11/2013

France

France

son déplorable

Très bel écran, possibilité de choisir la définition, bureau, film, photos, jeux ou désactiver. En ce qui concerne la webcam et le son c'est assez décevant, j'avais choisi ce modèle afin de ne pas trop encombrer mon espace bureau, je regrette ce choix, car je vais devoir choisir des H.P. et webcam extérieur. A moins qu'une autre solution me soit proposée.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

16/04/2013

Suisse

Suisse

Rundum top

Die Hardware ist top und überzeugt auch nach mehreren Wochen. Mit der Ecofunktion inkl Sensor hat man noch ein gutes Gefühl. Einziges Manko ist für mich die Zusatzsoftware um alle Optionen des Bildschirms per Windows zu verwalten. Die ist umständlich und langsam.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

03/04/2014

France

France

Dalle/électronique de mauvaise qualité, son déplorable.

Comme la plupart des moniteurs de cette gamme de prix, la dalle et/ou l'électronique sont de mauvaises qualités. Le réglage par défaut est correct, bien que trop lumineux/délavé mais impossible à améliorer car modifier un réglage influe sur le rendu de tous les autres, en particulier le contraste qui fait disparaître la moitié des couleurs si on passe de 50 à 51... Le son lui, est catastrophique. A ce stade mieux vaut ne pas mettre de haut-parleurs... J'ai acheté ce moniteur car il est vendu comme "pro" (P-Line) mais à par le prix, je ne vois pas ce qu'il a de "pro". Peu convenir à des utilisateurs peu ou pas exigeants, non recommandé pour tous les autres.

Esta avaliação foi feita para Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor

Esta avaliação foi feita para Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse