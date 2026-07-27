Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
241S4LCS/00
Linha S
24" (61 cm)
Ecrã Full HD
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A base pode articular, inclinar e rodar para vários ângulos para garantir o máximo conforto. O suporte com altura ajustável garante um nível de visualização ideal, alivia o esforço físico de um longo dia de trabalho, enquanto a arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.
Graças à sua SmartErgoBase avançada, pode baixar o monitor Philips praticamente até ao nível da secretária para um ângulo de visualização confortável. A altura reduzida da moldura à mesa é a solução perfeita para quem usa lentes bifocais, trifocais ou progressivas para trabalhar ao computador. Além disso, esta proporciona aos utilizadores alturas muito variadas para utilizar o monitor segundo as suas definições preferidas para o ângulo e a altura, ajudando a reduzir a fadiga e o esforço.
Críticas
O EPEAT de nível Gold é válido apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite www.epeat.net para consultar o estado do registo no seu país.