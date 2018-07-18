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Descontinuado
24PHS4032/12
Televisor LED ultra fino
Portátil e belo. O televisor Philips 4000 foi desenhado para ir consigo a qualquer lado. Com contornos ultra finos e uma moldura branca minimalista, ficará bem em qualquer sala.
60 cm (24")
Televisor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.
Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.
O índice de desempenho da imagem combina a tecnologia de visualização e os motores de processamento de imagem avançados da Philips para melhorar os elementos da percepção: nitidez, movimento, contraste e cor. Independentemente da fonte, poderá desfrutar sempre de imagens extremamente nítidas com detalhes e profundidade incríveis, os pretos mais profundos, os brancos mais puros, as cores mais vivas e brilhantes e tons de pele naturais e realistas, em todas as visualizações.
3.6
de 5
18
Críticas
ppezzet
18/07/2018
Italia
Perfetto
Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
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Claudius750
19/12/2017
Italia
Ottimo Prodotto
Televisore veramente molto bello con cornice ridotta. I piedini posizionati verso il centro permettono di posizionarlo anche su basi piccole. La ricezione del DTT è perfetta, i canali in HD si vedono splendidamente. Sono soddisfatto per il rapporto qualità/prezzo.
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Steve82
30/04/2018
Deutschland
Top Design & tolles Bild
Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.