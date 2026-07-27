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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminação LED

271S4LPYSB/00

Produtividade sustentável
O ecrã LED PowerSensor da Philips fabricado com 25% de materiais reciclados e com uma estrutura sem PVC e BFR é ideal para uma produtividade ecológica
Ver todos os benefícios

com PowerSensor economiza energia

Produtividade sustentável

  • Linha S

  • 68,6 cm (27")

  • Ecrã Full HD

Tecnologia LED garante cores naturais

Os LED brancos são dispositivos em estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho completo e consistente, poupando tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e uma eliminação ecológicas. Os LED permitem um maior controlo da redução da luminosidade da retroiluminação do LCD, proporcionando um rácio de contraste extremamente elevado. Estes também permitem uma reprodução superior da cor graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

O PowerSensor é um "sensor de pessoas" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor

O DisplayPort fornece uma largura de banda elevada para imagens ultra detalhadas

O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de actualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.

Especificações técnicas

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