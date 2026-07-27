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Descontinuado
273P3QPYEB/00
Linha P
68,6 cm (27")
Ecrã AMVA Full HD
O PowerSensor é um "sensor humano" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor
O ecrã LED AMVA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, este é particularmente apropriado para visualizar fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão optimizada de pixéis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo com 178/178 graus, apresentando imagens nítidas mesmo no modo de pivot de 90 graus
O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de actualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.
Críticas
O EPEAT de nível Gold é válido apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite www.epeat.net para consultar o estado do registo no seu país.