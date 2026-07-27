O DisplayPort oferece áudio e vídeo através de um único cabo comprido

O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de actualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.