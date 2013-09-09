Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
273P3QPYES/00
Linha P
68,6 cm (27")
Ecrã AMVA Full HD
O PowerSensor é um "sensor humano" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor
O ecrã LED AMVA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, este é particularmente apropriado para visualizar fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão optimizada de pixéis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo com 178/178 graus, apresentando imagens nítidas mesmo no modo de pivot de 90 graus
O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de actualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
NLARENTI
09/09/2013
Italia
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti
Ottimo prodotto che si attesta nella mia graduatoria delle apparecchiature più importati della casa.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 273P3QPYES Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 273P3QPYES Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
O EPEAT de nível Gold é válido apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite www.epeat.net para consultar o estado do registo no seu país.