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Descontinuado

Monitor LCD com SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.2
| (39) Críticas | 84% recomendam este produto
Óptimas imagens LED com cores vivas
Desfrute de imagens LED vivas neste ecrã grande da Philips. Equipado com HDMI e SmartControl Lite, este ecrã é uma óptima escolha!
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Óptimas imagens LED com cores vivas

  • Linha V

  • 68,6 cm (27")

Tecnologia LED para cores vivas

Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

Ajuste simples do desempenho de apresentação com SmartControl Lite

SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

39

Críticas

84%

recomendam este produto

16/03/2017

España

España

Comprador verificado

Una calidad de imagen perfecta

Perfecto diseño, calidad de imagen maravillosas. Un tamaño perfecto para poder trabajar con varias cosas a la vez.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite

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08/08/2016

France

France

Comprador verificado

Un excellent équilibre qualité, satisfaction et prix

Choisi pour la simulation aviation ce moniteur est de part sa taille et sa qualité d'image très satisfaisant. Son emploi est simple. Son prix très abordable pour la nature et la taille du produit.

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18/06/2016

France

France

Comprador verificado

Très bon produit, je le recommande.

Cet écran correspondant tout à fait à mes attentes, je ne puis que le recommander, lumineux avec de très belles couleurs, que ce soit pour des jeux ou de la bureautique il est parfait.

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