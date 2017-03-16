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Descontinuado
273V5LHSB/00
Linha V
68,6 cm (27")
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.
4.2
de 5
39
Críticas
84%
recomendam este produto
Melenas75
16/03/2017
España
Comprador verificado
Una calidad de imagen perfecta
Perfecto diseño, calidad de imagen maravillosas. Un tamaño perfecto para poder trabajar con varias cosas a la vez.
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Esta avaliação foi feita para 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
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Michel24
08/08/2016
France
Comprador verificado
Un excellent équilibre qualité, satisfaction et prix
Choisi pour la simulation aviation ce moniteur est de part sa taille et sa qualité d'image très satisfaisant. Son emploi est simple. Son prix très abordable pour la nature et la taille du produit.
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Brice
18/06/2016
France
Comprador verificado
Très bon produit, je le recommande.
Cet écran correspondant tout à fait à mes attentes, je ne puis que le recommander, lumineux avec de très belles couleurs, que ce soit pour des jeux ou de la bureautique il est parfait.
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Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse