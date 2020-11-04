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Descontinuado
276E9QDSB/00
Linha E
68,6 cm (27")
Full HD (1920 x 1080)
A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
Prémios
3.4
de 5
28
Críticas
DraAdvogada
04/11/2020
Portugal
Ótimo produto, oferece excelentes funcionalidades!
É o melhor monitor do mercado na sua categoria de preços! Oferece muito mais recursos que os concorrentes por um preço que chega a ser 40% mais barato em algumas lojas! Pesquisei muito antes da compra para não tomar uma decisão precipitada. Para mim o principal destaque é o LowBlue, como fico a frente do desktop durante muitas horas continuas e utilizo óculos é notável a diferença deste recurso que não me deixa arder a vista. Outra facilidade são as múltiplas ligações e alta resolução o que não é comum para um monitor nesta faixa de preço.
Pontos positivos
LowBlue - Alta resolução dentro desta faixa de preço - Múltiplos tipos de conectores.
Pontos negativos
Não tenho razão de queixa ao compara-los com monitores das demais marcas na mesma faixa de valor.
Esta avaliação foi feita para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color
Esta avaliação foi feita para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color
ClienteMisterio
04/11/2020
Portugal
Excelente monitor! O melhor na sua faixa de preço.
É o melhor monitor na sua gama de preço. Faz exatamente o que promete, tem uma excelente relação preço x qualidade. É Ultra Wide, tem um ótimo ângulo de visão, tem LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar. Além de ter Smart Image da Philips o que ajuda muito na definição das cores em alta resolução.
Pontos positivos
LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar.
Pontos negativos
Nenhuma se comparado aos monitores da mesma gama de valor da concorrência. Pesquisei muito antes de comprar, uso já faz 2 anos e não tenho razão de queixa. Muito superior aos LG e Samsung que utilizo no escritório e custaram até mais caro.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color
Sim, recomendo este produto
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VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respectivos proprietários.
A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, FreeSync e as respectivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes são apenas para fins informativos e podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.