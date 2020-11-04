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  • Energy Label Europe E
    Cor deslumbrante, design elegante
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Descontinuado

Monitor LCD com Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

3.4
| (28) Críticas

1 prémio

Cor deslumbrante, design elegante
O monitor da linha E da Philips conta com um design elegante e um desempenho de imagem extraordinário. Um ecrã Full HD de moldura fina com Ultra Wide-Color oferece-lhe imagens verdadeiramente realistas. Desfrute de uma visualização superior num design elegante.
Ver todos os benefícios

Cor deslumbrante, design elegante

  • Linha E

  • 68,6 cm (27")

  • Full HD (1920 x 1080)

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-7185178

Críticas

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3.4

de 5

28

Críticas

04/11/2020

Portugal

Portugal

Ótimo produto, oferece excelentes funcionalidades!

É o melhor monitor do mercado na sua categoria de preços! Oferece muito mais recursos que os concorrentes por um preço que chega a ser 40% mais barato em algumas lojas! Pesquisei muito antes da compra para não tomar uma decisão precipitada. Para mim o principal destaque é o LowBlue, como fico a frente do desktop durante muitas horas continuas e utilizo óculos é notável a diferença deste recurso que não me deixa arder a vista. Outra facilidade são as múltiplas ligações e alta resolução o que não é comum para um monitor nesta faixa de preço.

Pontos positivos

LowBlue - Alta resolução dentro desta faixa de preço - Múltiplos tipos de conectores.

Pontos negativos

Não tenho razão de queixa ao compara-los com monitores das demais marcas na mesma faixa de valor.

Esta avaliação foi feita para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color

Esta avaliação foi feita para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color

04/11/2020

Portugal

Portugal

Excelente monitor! O melhor na sua faixa de preço.

É o melhor monitor na sua gama de preço. Faz exatamente o que promete, tem uma excelente relação preço x qualidade. É Ultra Wide, tem um ótimo ângulo de visão, tem LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar. Além de ter Smart Image da Philips o que ajuda muito na definição das cores em alta resolução.

Pontos positivos

LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar.

Pontos negativos

Nenhuma se comparado aos monitores da mesma gama de valor da concorrência. Pesquisei muito antes de comprar, uso já faz 2 anos e não tenho razão de queixa. Muito superior aos LG e Samsung que utilizo no escritório e custaram até mais caro.

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19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

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Esta avaliação foi feita para 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respectivos proprietários.

  2. A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, FreeSync e as respectivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes são apenas para fins informativos e podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

  5. Área NTSC com base no CIE1976

  6. Área sRGB com base no CIE1931

  7. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.