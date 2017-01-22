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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED ultra fino

32PHH4201/88

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Televisor LED ultra fino

O design elegante da série 4100 da Philips com Digital Crystal Clear proporciona-lhe uma óptima relação qualidade/preço. Desfrute da qualidade de imagem HD com Perfect Motion Rate e do som nítido para uma experiência de entretenimento sem esforço.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Digital Crystal Clear

Televisor LED ultra fino

  • 80 cm (32")

  • Televisor LED

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear para precisão que vai querer partilhar

Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Televisor LED para imagens com um contraste incrível

Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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Avaliaç.

100%

recomendam este produto

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22/01/2017

France

France

TRES BONNE TV

acheté il a quelques jours mise en route très simple les chaines sont trouvées en quelques minutes, l'image avec de nombreux réglages dans le menu et une fois bien réglé est superbe et détaillé, avec des noirs intenses. pour le son quand je l'ai mis en route il était un peu étouffé mais avec un peu de patience et réglage il devient convenable surtout mettez le surround :) la télécommande est bien, un tres bon point pour le SAV qui m'a répondu très rapidement pour m'expliquer la mise a jour du televiseur :)) je conseil l'achat de cette tv

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHH4201 Téléviseur LED ultra-plat

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.