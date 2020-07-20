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Descontinuado
349P7FUBEB/00
Simplifique as suas ligações
Veja e faça mais com o ecrã Philips Brilliance curvo e ultra-amplo de 34". Um ecrã Quad HD curvo e amplo de imagem cristalina que oferece uma excelente resolução de imagem e o coloca no centro das atenções. O USB-C tudo-em-um e o suporte com altura ajustável formam a configuração perfeita.
Linha P
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.
O novo cabo USB 3.1 tipo C com um conector elegante e reversível oferece uma ligação simples num só cabo. Com o USB 3.1 recebe as velocidades de transferência de dados mais rápidas, 20 vezes mais rápido do que o USB 2.0, permitindo-lhe transferir dados de um HDD para o seu PC mais rápido do que nunca. Torne tudo mais simples ligando todos os seus periféricos ao monitor com um só cabo ligado ao computador portátil, que inclui uma saída de vídeo de alta resolução do seu PC para o monitor. Além disso, o USB-C com alimentação permite-lhe alimentar e carregar o seu computador portátil através do monitor, eliminando a necessidade de utilizar mais cabos de alimentação.
Estes ecrãs da Philips apresentam imagens CrystalClear UltraWide Quad HD de 3440 x 1440 píxeis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis, ângulos de visualização amplos de 178/178, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. O formato 21:9 UltraWide permite maior produtividade com mais espaço para comparações lado a lado e colunas de folhas de cálculo mais visíveis. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips fornecem imagens CrystalClear.
3.8
de 5
4
Críticas
DJOMMAD
20/07/2020
Nederland
DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP
JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP
Pontos negativos
GROOT
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Data de utilização 2020-06-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Data de utilização 2020-06-20
löwe
10/10/2019
Suisse
Stark
Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
Sim, recomendo este produto
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24/04/2020
Danmark
Comprador verificado
Fin monitor til hjemme arbejde
Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.
Pontos positivos
Funktionelt display
Pontos negativos
Dock med begrænset funktionalitet
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Data de utilização 2019-03-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Data de utilização 2019-03-24
Raio do arco da curvatura do ecrã em mm
A resolução máxima funciona com entradas HDMI, DP ou USB-C.
Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt
Atividades como partilha de ecrã, transmissões online de vídeo e áudio através da Internet, podem influenciar o seu desempenho de rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o seu desempenho determinarão a qualidade geral de áudio e vídeo.
Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
Não suporta USB-C vs HDMI para PIP/PBP ao mesmo tempo
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.