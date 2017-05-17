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Descontinuado
40PFH4201/88
Televisor LED Full HD fino
O design elegante da série 4100 da Philips com Digital Crystal Clear proporciona-lhe uma óptima relação qualidade/preço. Desfrute da qualidade de imagem Full HD com Perfect Motion Rate e do som nítido para uma experiência de entretenimento sem esforço.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
Elegante. Com tecnologia de ponta. Requintado. Preciso. A silhueta ultra fina da Philips. Não é nenhuma surpresa que algo tão fino atraia tantas atenções, tendo em conta a elevada sofisticação que este confere à sua decoração.
3.0
de 5
3
Críticas
Isabelle59
17/05/2017
France
Comprador verificado
Belle image
Cette télé a une excellente qualité d'image. La notice, en français est compréhensible et les branchements sont simples. Elle est légère.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Ronja
22/10/2017
Deutschland
Leider nur zum Tv schauen
Leider ist dieser Tv nur zum Tv schauen und unaufwendige Konsolen spielen. Mit einer PS4 ist das gute Ding schon überfordert. Kontrastschwierigkeiten beim umschalten von hell auf dunkel. Auch ist das Menü mega langsam. Einstellungen sehr schwer und umständlich zu erreichen.
Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
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chouel33
27/04/2017
France
Comprador verificado
pb de son au deballage j attends de le recevoir a nouveau
tres bonne définition d image, qualité du son non testée car absent donc retour atelier en attente d'un nouvel appareil.
Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.