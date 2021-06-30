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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED Full HD

40PFK4009/12

3.2

| (25) Críticas

Televisor LED Full HD

Todos os membros da sua família irão desfrutar da imagem nítida e cristalina do televisor LED Full HD da série 4100 da Philips. O design minimalista, as imagens vivas e o óptimo som tornam este televisor perfeito para qualquer divisão da sua casa.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD

  • 102 cm (40")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Design moderno complementa uma decoração interior actual

Concebido com uma aparência contemporânea para se integrar na sua decoração. Porque o seu televisor deve ser igualmente belo tanto desligado, como ligado.

Moldura ultra fina proporciona-lhe uma imagem ainda maior

Moldura ultra fina proporciona-lhe uma imagem ainda maior

Os televisores tradicionais têm uma moldura que envolve o televisor como uma moldura de um quadro. A nossa moldura ultra fina é moderna e estreita, por isso dispõe de uma imagem ainda maior para desfrutar.

Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

25

Críticas

3

30/06/2021

Nederland

Nederland

uitstekende beeld en geluid

beeld en geluid zijn super menu is simpel te bedienen dus kortom uitstekende tv

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 50PFK4009 Full HD LED-TV

Data de utilização 2019-06-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 50PFK4009 Full HD LED-TV

Data de utilização 2019-06-30

31/05/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Absolut zufriedenstellend

Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV

Sim, recomendo este produto

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31/05/2017

Deutschland

Deutschland

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. Actualização de software necessária para a Pause TV e gravação USB. Para mais detalhes sobre a actualização de software, visite www.philips.com/TV e clique na assistência.

  2. Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  5. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  6. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.