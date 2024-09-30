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Xenon X-tremeVision gen2Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

42402XV2S1

3.8
| (256) Críticas
Sinta-se seguro e conduza em segurança com luzes mais brilhantes
Com um feixe potente que leva a emissão de luz ao limite, a X-tremeVision gen2 é o último desenvolvimento em tecnologia de xénon. Este desempenho de luz extraordinário amplia os seus limites de condução, para poder conduzir de forma mais segura e confortável.
Ver todos os benefícios

Veja cada irregularidade, curva e obstáculo na estrada

Sinta-se seguro e conduza em segurança com luzes mais brilhantes

  • Tipo de lâmpada: D4S

  • 42 V, 35 W

  • Número de lâmpadas: 1

Xénon X-tremeVision gen2: para desempenho visual superior

Xénon X-tremeVision gen2: para desempenho visual superior

As lâmpadas de xénon X-tremeVision gen2 foram concebidas com a tecnologia de xénon da Philips para o melhor desempenho. Com a emissão de um feixe mais longo e uma visão até 150% superior¹, as lâmpadas X-tremeVision gen2 ajudam-no a detetar obstáculos mais cedo, permitindo-lhe reagir a tempo. Graças a uma melhor visão periférica, estará mais atento a perigos na berma da estrada, como peões ou aproximação de cruzamentos. Com uma iluminação intensa de todas as irregularidades, curvas e perigos na estrada, estas lâmpadas para faróis conseguem satisfazer os condutores mais exigentes e as condições de condução mais rigorosas.

Melhor visibilidade para uma condução mais segura e confortável

Melhor visibilidade para uma condução mais segura e confortável

A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução. Uma simples melhoria na qualidade da luz pode ajudar a evitar acidentes. A lâmpada de xénon X-tremeVision gen2 melhora a visibilidade, para conseguir reconhecer obstáculos e sinais de trânsito mais cedo, melhorando os seus tempos de reação. A composição espetral desta luz é adaptada à sensibilidade natural dos seus olhos relativamente às cores. Com uma temperatura da cor de 4800 K, esta lâmpada produz uma luz suave para os seus olhos, tornando a experiência de condução noturna mais segura e mais confortável.

Direcionar a luz para o ponto correto à frente do seu automóvel

Direcionar a luz para o ponto correto à frente do seu automóvel

Ter faróis potentes não é suficiente, pois a precisão óptica também é importante. As lâmpadas de xénon X-tremeVision gen2 possuem a mais precisa tecnologia de curvatura em arco alinhada a 150-350 µm. Isto traduz-se numa iluminação da estrada exactamente onde precisa, sem encandear os condutores que circulam no sentido oposto.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2026-04-30

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