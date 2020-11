Xénon X-tremeVision gen2: para desempenho visual superior

As lâmpadas de xénon X-tremeVision gen2 foram concebidas com a tecnologia de xénon da Philips para o melhor desempenho. Com a emissão de um feixe mais longo e uma visão até 150% superior, as lâmpadas X-tremeVision gen2 ajudam-no a detectar obstáculos mais cedo, permitindo-lhe reagir a tempo. Graças a uma melhor visão periférica, estará mais atento a perigos na berma da estrada, como peões ou aproximação de cruzamentos. Com uma iluminação intensa de todas as irregularidades, curvas e perigos na estrada, estas lâmpadas para faróis conseguem satisfazer os condutores mais exigentes e as condições de condução mais rigorosas.