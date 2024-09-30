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42402XV2S1
Tipo de lâmpada: D4S
42 V, 35 W
Número de lâmpadas: 1
As lâmpadas de xénon X-tremeVision gen2 foram concebidas com a tecnologia de xénon da Philips para o melhor desempenho. Com a emissão de um feixe mais longo e uma visão até 150% superior¹, as lâmpadas X-tremeVision gen2 ajudam-no a detetar obstáculos mais cedo, permitindo-lhe reagir a tempo. Graças a uma melhor visão periférica, estará mais atento a perigos na berma da estrada, como peões ou aproximação de cruzamentos. Com uma iluminação intensa de todas as irregularidades, curvas e perigos na estrada, estas lâmpadas para faróis conseguem satisfazer os condutores mais exigentes e as condições de condução mais rigorosas.
A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução. Uma simples melhoria na qualidade da luz pode ajudar a evitar acidentes. A lâmpada de xénon X-tremeVision gen2 melhora a visibilidade, para conseguir reconhecer obstáculos e sinais de trânsito mais cedo, melhorando os seus tempos de reação. A composição espetral desta luz é adaptada à sensibilidade natural dos seus olhos relativamente às cores. Com uma temperatura da cor de 4800 K, esta lâmpada produz uma luz suave para os seus olhos, tornando a experiência de condução noturna mais segura e mais confortável.
Ter faróis potentes não é suficiente, pois a precisão óptica também é importante. As lâmpadas de xénon X-tremeVision gen2 possuem a mais precisa tecnologia de curvatura em arco alinhada a 150-350 µm. Isto traduz-se numa iluminação da estrada exactamente onde precisa, sem encandear os condutores que circulam no sentido oposto.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30