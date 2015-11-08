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Descontinuado
7FF3FPW/00
Partilhe as suas memórias
Quantas imagens digitais estão escondidas no seu computador? Veja, partilhe, organize e reviva as suas memórias com a Philips PhotoFrame™, a maneira mais fácil de partilhar as suas memórias apresentando as suas fotografias digitais com uma qualidade impressionante - sem computador.
LCD de 17,8 cm (7")
Formato 16:9
Um conector USB para facilidade de visualização e partilha de fotografias guardadas numa unidade flash USB.
Trata-se de um efeito de apresentação de diapositivos para ver as fotografias numa colagem que compila automática e aleatoriamente diferentes fotografias para evitar a existência de margens pouco atractivas, que podem resultar de fotografias mais pequenas que o tamanho do ecrã.
RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da Philips para a apresentação de fotografias mais pequenas no formato ideal 4:3 ampliando a cor nas extremidades de uma fotografia que não seja de ecrã completo para os lados do ecrã, eliminando as barras negras e a distorção do formato.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
1.0
de 5
2
Críticas
jackymicheldu70
08/11/2015
France
cadre
ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser
Esta avaliação foi feita para 8FF3FPW Cadre Photo
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Henja
16/06/2013
Nederland
het apparaat geeft een beperkt beeld
Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.
Esta avaliação foi feita para 6FF3FPW PhotoFrame
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