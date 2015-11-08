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Descontinuado

PhotoFrame

7FF3FPW/00

1

| (2) Críticas

Partilhe as suas memórias

Quantas imagens digitais estão escondidas no seu computador? Veja, partilhe, organize e reviva as suas memórias com a Philips PhotoFrame™, a maneira mais fácil de partilhar as suas memórias apresentando as suas fotografias digitais com uma qualidade impressionante - sem computador.

Ver todos os benefícios

Partilhe as suas memórias

  • LCD de 17,8 cm (7")

  • Formato 16:9

Ver fotografias de unidades flash USB sem um PC

Um conector USB para facilidade de visualização e partilha de fotografias guardadas numa unidade flash USB.

Divirta-se com colagens: exiba várias fotografias de uma só vez

Trata-se de um efeito de apresentação de diapositivos para ver as fotografias numa colagem que compila automática e aleatoriamente diferentes fotografias para evitar a existência de margens pouco atractivas, que podem resultar de fotografias mais pequenas que o tamanho do ecrã.

Dê um novo brilho às memórias mais antigas com RadiantColor

RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da Philips para a apresentação de fotografias mais pequenas no formato ideal 4:3 ampliando a cor nas extremidades de uma fotografia que não seja de ecrã completo para os lados do ecrã, eliminando as barras negras e a distorção do formato.

Especificações técnicas

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Críticas

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1.0

de 5

2

Críticas

5
4
3
2

08/11/2015

France

France

cadre

ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser

Esta avaliação foi feita para 8FF3FPW Cadre Photo

Esta avaliação foi feita para 8FF3FPW Cadre Photo

16/06/2013

Nederland

Nederland

het apparaat geeft een beperkt beeld

Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.

Esta avaliação foi feita para 6FF3FPW PhotoFrame

Esta avaliação foi feita para 6FF3FPW PhotoFrame

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