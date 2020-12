A Philips é a inventora da tecnologia de xénon HID

As lâmpadas de xénon HID (descarga de alta intensidade) oferecem duas vezes mais luz para uma condução mais segura em todas as condições. De facto, a luz branca intensa produzida pelas lâmpadas de xénon HID é comparável com a luz do dia. Estudos demonstraram que a iluminação automóvel de xénon ajuda os condutores a concentrarem-se na estrada e a distinguir obstáculos e sinais rodoviários com muito mais rapidez do que as lâmpadas tradicionais.