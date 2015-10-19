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Descontinuado

WhiteVisionlâmpada para faróis de automóveis

9006WHVB1

A segurança nunca foi tão atractiva

As lâmpadas WhiteVision da Philips proporcionam um aspeto intenso de xénon branco às lâmpadas para faróis do seu automóvel para a melhor experiência de condução à noite. A luminosidade melhorada com 60% de luz mais branca torna a WhiteVision na combinação perfeita de estilo e segurança.<br>

Ver todos os benefícios

Efeito intenso de xénon branco

A segurança nunca foi tão atractiva

  • Tipo de lâmpada: HB4

  • Embalagem: 1

  • 12,8 V, 55 W

Uma excelente experiência de condução com um efeito de xénon branco intenso

Superando o desempenho de qualquer lâmpada para automóvel azul no mercado, as lâmpadas para faróis WhiteVision da Philips são a escolha certa para os condutores que pretendem conduzir com estilo sem comprometer a segurança. Com uma temperatura de cor elevada e um elegante casquilho branco, a WhiteVision é a melhor atualização para os seus faróis. A tecnologia de revestimento patenteada de 3.ª geração da Philips é uma obra de arte evolutiva, tornando a WhiteVision no primeiro farol com uma luz verdadeiramente branca.

Efeito de xénon branco para aparência topo de gama

A WhiteVision confere às luzes do seu automóvel a aparência de alta qualidade dos carros topo de gama.

Feixe nítido com luz branca intensa

Feixe nítido com luz branca intensa

Com até 3700 kelvins e luz branca intensa, as lâmpadas para faróis WhiteVision da Philips iluminam a estrada à sua frente com um feixe branco cristalino que elimina a escuridão instantaneamente. O melhor feixe para a melhor experiência de condução.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Em comparação com lâmpadas de halogéneo convencionais

  2. A aplicação varia dependendo do tipo de lâmpada