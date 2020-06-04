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Descontinuado
Cabeça de corte CloseCut
A húmido e/ou a seco
Aparador
A vedação Aquatec na máquina de barbear torna-a 100% à prova de água. Utilize-a no chuveiro com o seu gel ou a sua espuma de barbear favorita para uma proteção extra da pele. Naturalmente, pode barbear-se também a seco, para maior conveniência. Quando terminar, basta abrir as cabeças e enxaguar em água corrente para limpar facilmente a sua máquina de barbear.
As lâminas CloseCut têm extremidades arredondadas que deslizam suavemente pela pele, para obter sempre um barbear apurado, mas confortável.
Para obter o máximo desempenho, substitua as cabeças de corte a cada dois anos.
3.9
de 5
27
Críticas
88%
recomendam este produto
No tengo.
04/06/2020
España
Comprador verificado
Afieta bien
Llevo mas de 20 años usando la maquinilla philips y me ha servido estupendamente, gracias.
Pontos positivos
De mis amigos
Pontos negativos
nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
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MazinguerZ
18/12/2018
España
Parte da promoção
Muy buena
Es una maquinilla que realiza un afeitado suave y apurado, tanto en seco como en mojado. Me ha creado muy buenas sensaciones.
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Likommcl
12/12/2018
España
Parte da promoção
Gran producto
Esta afeitadora es genial, el apurado es magnífico, su manejo es fácil y práctico y el que sea tanto en seco como en húmedo me viene estupendamente. Se trata, sin duda, de una buena compra.
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