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  • Óptima protecção da pele, barbear suave
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  • Óptima protecção da pele, barbear suave
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Descontinuado

AquaTouchMáq. barbear eléctr. a húmido e a seco

AT620/14

3.9
| (27) Críticas | 88% recomendam este produto
Óptima protecção da pele, barbear suave
Agora, pode desfrutar de um barbear refrescante sem se preocupar com irritação da pele. Utilize a AquaTouch com gel ou espuma de barbear para um maior conforto da pele. A vedação Aquatec assegura um barbear a húmido seguro e refrescante. Em alternativa, utilize-a a seco para um barbear rápido e prático.
Ver todos os benefícios

Óptima protecção da pele, barbear suave

  • Cabeça de corte CloseCut

  • A húmido e/ou a seco

  • Aparador

Aquatec: barbear a húmido refresc. c/espuma ou seco simples

Aquatec: barbear a húmido refresc. c/espuma ou seco simples

A vedação Aquatec na máquina de barbear torna-a 100% à prova de água. Utilize-a no chuveiro com o seu gel ou a sua espuma de barbear favorita para uma proteção extra da pele. Naturalmente, pode barbear-se também a seco, para maior conveniência. Quando terminar, basta abrir as cabeças e enxaguar em água corrente para limpar facilmente a sua máquina de barbear.

Lâminas CloseCut deslizam suavemente para um corte suave e rente.

Lâminas CloseCut deslizam suavemente para um corte suave e rente.

As lâminas CloseCut têm extremidades arredondadas que deslizam suavemente pela pele, para obter sempre um barbear apurado, mas confortável.

Desempenho consistente de lâmina durante até 2 anos.

Desempenho consistente de lâmina durante até 2 anos.

Para obter o máximo desempenho, substitua as cabeças de corte a cada dois anos.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

27

Críticas

88%

recomendam este produto

04/06/2020

España

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Comprador verificado

Afieta bien

Llevo mas de 20 años usando la maquinilla philips y me ha servido estupendamente, gracias.

Pontos positivos

De mis amigos

Pontos negativos

nada

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

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18/12/2018

España

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Muy buena

Es una maquinilla que realiza un afeitado suave y apurado, tanto en seco como en mojado. Me ha creado muy buenas sensaciones.

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12/12/2018

España

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Gran producto

Esta afeitadora es genial, el apurado es magnífico, su manejo es fácil y práctico y el que sea tanto en seco como en húmedo me viene estupendamente. Se trata, sin duda, de una buena compra.

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