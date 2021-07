Design sem moldura para matrizes de vídeo fabulosas

Crie as matrizes de vídeo mais fabulosas com ecrãs sem moldura. Com a possibilidade de configuração numa formação de até 15 x 10 ecrãs e com alguns dos caixilhos mais estreitos do mercado, o espaço entre as imagens será praticamente imperceptível, o que lhe proporciona a experiência visual mais inacreditável e memorável.