Experiência visual envolvente com moldura ultra fina

A nova geração de ecrãs de matriz de vídeo foi concebida com as molduras mais estreitas da indústria e com soluções avançadas de alinhamento. Explore plenamente o seu conteúdo de sinalização com impacto com os ecrãs de moldura ultra fina e certifique-se de que a sua mensagem não se perde em molduras grossas. Com as molduras ultra finas, pode criar configurações perfeitas de matrizes de vídeo em praticamente qualquer tamanho.