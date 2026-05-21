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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
1 pente de encaixe, 3 mm
Máquina de barbear com seguimento de contornos 2D
50 minutos de autonomia sem fios
A cabeça do depilador possui pontas arredondadas patenteadas e uma rede hipoalergénica para proteger a sua pele de cortes e golpes durante o corte.
Corte pelos que crescem em qualquer direção utilizando o aparador bidirecional e o pente de 3 mm. Para pelos mais grossos, recomenda-se pré-aparar.
O seu aparador corporal a húmido e a seco é totalmente resistente à água, para que possa utilizá-lo dentro ou fora do chuveiro e limpá-lo facilmente. Para obter melhores resultados, utilize nos pelos secos antes do duche.
4.1
de 5
742
Críticas
84%
recomendam este produto
Brunol
21/05/2026
Portugal
Excelente produto
Melhor máquina que usei até hoje. 100% eficaz. Carregamento rápido e boa grande autonomia. Muito satisfeito.
Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla
Date of Use 2026-05-15
Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla
Date of Use 2026-05-15
28/01/2024
Portugal
Comprador verificado
Muito bom. Boa autonomia.
Muito boa autonomia. Dos melhores no mercado. Carregamento rápido.
Pontos positivos
Autonomia
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Heartixt
18/05/2023
Portugal
Comprador verificado
Honesto
Cumpre o anunciado de modo satisfatório e eficaz. Boa relação preço/qualidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
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