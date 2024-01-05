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Descontinuado
Pente ajustável com 5 comprimentos (3, 5, 7, 9, 11 mm)
Máquina de barbear de seguimento de contornos 4D
80 minutos sem cabo/1 h de carregamento
Garantia até 5 anos
Pode agora utilizar apenas uma ferramenta para aparar e depilar com confiança qualquer local abaixo do pescoço. Utilize o aparador e depilador para todo o corpo Bodygroom 7000 da Philips para aparar com um único acessório e obter resultados uniformes nas costas, ombros, peito, abdominais, axilas, braços, virilha e pernas.
Graças à cabeça rotativa em 4 direções, este depilador corporal ajustável adapta-se a todos os contornos do seu corpo, proporcionando-lhe a depilação mais rente de sempre.
O aparador integrado com pente ajustável foi concebido para oferecer mais potência para cortar até os pelos mais grossos. Obtenha um aspeto natural ou resultados mais rentes graças a um pente ajustável com 5 comprimentos de corte variáveis entre 3 mm e 11 mm.
Prémios
4.2
de 5
462
Críticas
85%
recomendam este produto
Paulo C.
05/01/2024
Portugal
Comprador verificado
Equipamento mais versátil e corte com qualidade
Gosto da versatilidade e ergonomia que o equipamento tem e corte acima da média
Pontos positivos
Ergonomia
Pontos negativos
Ainda não encontrei o tempo o dirá
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Aparador Corporal 7000 BG7025/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Sim, recomendo este produto
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11/04/2023
Portugal
Comprador verificado
Excelente, muito satisfeito com a máquina
Uma máquina 2 em 1 e muito eficiente. Leve e bonita
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LC2002
05/06/2022
Portugal
Comprador verificado
A melhor de sempre
Sempre utilizei máquinas para cortar pelo corporal e esta é sem dúvida a melhor de todas as que já tive e usei e foram ao todo uma 15, bateria interminável lâminas de excelente qualidade e o design simplesmente genial
Pontos positivos
Ergonomia, bateria top
Pontos negativos
Nenhuma
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Sim, recomendo este produto
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Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024.
A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.