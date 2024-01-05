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  • Apare os pelos de forma precisa, seguro para todas as zonas
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  • Apare os pelos de forma precisa, seguro para todas as zonas
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Descontinuado

Aparador Corporal 7000Aparador para corpo e virilha à prova de água

BG7025/15

4.2
| (462) Críticas | 85% recomendam este produto

1 prémio

Apare os pelos de forma precisa, seguro para todas as zonas
A série 7000, com as suas cabeças de corte duplas exclusivas e uma tecnologia de segurança avançada, permite-lhe alternar com confiança entre barbear e aparar. Resultados precisos com a máquina de barbear com seguimento de contornos 4D e o aparador com 5 comprimentos, para qualquer parte do corpo.
Ver todos os benefícios
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

A marca de cuidados masculinos elétricos preferida em todo o mundo1

Seguimento de contornos 4D e proteção avançada da pele

Apare os pelos de forma precisa, seguro para todas as zonas

  • Pente ajustável com 5 comprimentos (3, 5, 7, 9, 11 mm)

  • Máquina de barbear de seguimento de contornos 4D

  • 80 minutos sem cabo/1 h de carregamento

  • Garantia até 5 anos

Cabeças para cortar e aparar dedicadas num design integrado

Pode agora utilizar apenas uma ferramenta para aparar e depilar com confiança qualquer local abaixo do pescoço. Utilize o aparador e depilador para todo o corpo Bodygroom 7000 da Philips para aparar com um único acessório e obter resultados uniformes nas costas, ombros, peito, abdominais, axilas, braços, virilha e pernas.

Para uma depilação do corpo rente e confortável com seguimento de contornos 4D

Para uma depilação do corpo rente e confortável com seguimento de contornos 4D

Graças à cabeça rotativa em 4 direções, este depilador corporal ajustável adapta-se a todos os contornos do seu corpo, proporcionando-lhe a depilação mais rente de sempre.

Controle o comprimento do cabelo com o aparador integrado ajustável

Controle o comprimento do cabelo com o aparador integrado ajustável

O aparador integrado com pente ajustável foi concebido para oferecer mais potência para cortar até os pelos mais grossos. Obtenha um aspeto natural ou resultados mais rentes graças a um pente ajustável com 5 comprimentos de corte variáveis entre 3 mm e 11 mm.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-3620246

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

462

Críticas

85%

recomendam este produto

05/01/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Equipamento mais versátil e corte com qualidade

Gosto da versatilidade e ergonomia que o equipamento tem e corte acima da média

Pontos positivos

Ergonomia

Pontos negativos

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11/04/2023

Portugal

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Comprador verificado

Excelente, muito satisfeito com a máquina

Uma máquina 2 em 1 e muito eficiente. Leve e bonita

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05/06/2022

Portugal

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Comprador verificado

A melhor de sempre

Sempre utilizei máquinas para cortar pelo corporal e esta é sem dúvida a melhor de todas as que já tive e usei e foram ao todo uma 15, bateria interminável lâminas de excelente qualidade e o design simplesmente genial

Pontos positivos

Ergonomia, bateria top

Pontos negativos

Nenhuma

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Avisos legais

  1. Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024. 

  1. A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.