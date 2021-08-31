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  • Agarra firmemente até os pêlos finos
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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora Wet & Dry

BRE630/00

3
| (66) Críticas

1 prémio

Agarra firmemente até os pêlos finos
A pega em forma de S ajuda-a no manuseamento por todo o corpo. A cabeça mais ampla com discos em cerâmica depila junto à pele, agarrando os pêlos mais finos, para resultados rápidos e duradouros. Utilização a húmido e a seco com 5 acessórios para um tratamento de beleza personalizado.
Ver todos os benefícios

Fácil de manusear para resultados duradouros sem esforço

Agarra firmemente até os pêlos finos

  • Para pernas, corpo e rosto

  • 5 acessórios

  • Sem cabo e recarregável

  • Design em forma de S

Pega em forma de S para manuseamento fácil em todas as zonas do corpo

A pega ergonómica é fácil de segurar e de utilizar para um controlo máximo e um alcance ideal em todas as zonas do corpo.

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

A nossa cabeça de depilação é a única fabricada em cerâmica áspera e que agarra os pêlos firmemente – até os pêlos mais finos.

Cabeça de depilação extra larga

Cabeça de depilação extra larga

A cabeça de depilação extra larga cobre mais pele em cada passagem para uma remoção de pêlos mais rápida.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

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Críticas

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3.0

de 5

66

Críticas

31/08/2021

Portugal

Portugal

Boa

Muito bom e eficiente. Sempre tem trabalhado muito bem e sem falhas.

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Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

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17/10/2019

España

España

Súper recomendable

Exelente máquina,delicada y ligera! Apta para distintas partes del cuerpo!

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06/05/2018

España

España

Me gusta bastante

Es un producto sencillo de usar, al principio parece un poco intimidatorio, pero después de usarla un poco te acostumbras, recomiendo mucho leer bien las instrucciones para así evitar errores, además, me parece que está muy completa en cuestión de usos. Claro es un poco doloroso al principio ya que sería como utilizar cera, pero con el tiempo te acostubras.

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