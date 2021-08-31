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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
BRE630/00
Para pernas, corpo e rosto
5 acessórios
Sem cabo e recarregável
Design em forma de S
A pega ergonómica é fácil de segurar e de utilizar para um controlo máximo e um alcance ideal em todas as zonas do corpo.
A nossa cabeça de depilação é a única fabricada em cerâmica áspera e que agarra os pêlos firmemente – até os pêlos mais finos.
A cabeça de depilação extra larga cobre mais pele em cada passagem para uma remoção de pêlos mais rápida.
Prémios
3.0
de 5
66
Críticas
Nhuca
31/08/2021
Portugal
Boa
Muito bom e eficiente. Sempre tem trabalhado muito bem e sem falhas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Sim, recomendo este produto
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Pancha
17/10/2019
España
Súper recomendable
Exelente máquina,delicada y ligera! Apta para distintas partes del cuerpo!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Sim, recomendo este produto
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Cascada72
06/05/2018
España
Me gusta bastante
Es un producto sencillo de usar, al principio parece un poco intimidatorio, pero después de usarla un poco te acostumbras, recomiendo mucho leer bien las instrucciones para así evitar errores, además, me parece que está muy completa en cuestión de usos. Claro es un poco doloroso al principio ya que sería como utilizar cera, pero con el tiempo te acostubras.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
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