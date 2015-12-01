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Descontinuado
Precisão absoluta
Experimente um excelente controlo nos contornos com o guia laser exclusivo. Este permite-lhe criar o estilo preciso e simétrico que deseja com confiança.
regulações de precisão de 0,2 mm
Aparador dupla face totalmente em metal
60 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
com guia laser
O sistema exclusivo de guia laser projecta uma linha precisa de luz para pré-determinar o seu estilo antes de aparar. Este indicará onde deve cortar os pêlos para obter sempre o resultado perfeito.
Para seleccionar o seu comprimento de corte preferido, basta rodar a roda para aumentar e diminuir o comprimento na pega, até que o comprimento pretendido ser apresentado. O seu comprimento seleccionado é agora bloqueado para aparar com precisão e uniformidade.
Retire o pente ajustável de comprimento e encontrará um aparador de precisão reversível com dupla face. Um dos lados é um aparador de alta precisão de 32 mm. O outro lado possui um aparador de precisão com 15 mm de largura - perfeito para zonas pequenas, como a zona por baixo do nariz ou à volta da boca. Foi concebido para cortar a barba muito rente enquanto protege a sua pele e o seu tamanho pequeno e design angular permitem-lhe ver o que está a fazer, enquanto contorna linhas finas e detalhes.
4.0
de 5
162
Críticas
81%
recomendam este produto
tinini
01/12/2015
España
Comprador verificado
Es lo que buscaba
Después de varios años de utilizar un diseño anterior de esta marca, tuve que sustituirlo, compre otro producto porque era más barato. Al cabo de seis meses lo tuve bastante claro, era momento de volver a mi marca de siempre. Espero poder utilizarla durante tanto tiempo como la primera.
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Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
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momo68
21/10/2014
España
Excelente resultado la guía laser muy útil
Un magnífico producto con una precisión importante. La guía laser es de gran ayuda para perfilar. Me ha encantado.
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CGS90
14/04/2014
España
Muy buen producto.
Producto perfecto, es sin duda lo que iba buscando.
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