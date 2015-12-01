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Descontinuado

Beardtrimmer series 9000aparador de barba à prova de água

BT9290/32

4

| (162) Críticas | 81% recomendam este produto

Precisão absoluta

Experimente um excelente controlo nos contornos com o guia laser exclusivo. Este permite-lhe criar o estilo preciso e simétrico que deseja com confiança.

Ver todos os benefícios

O único aparador de barba com guia laser

Precisão absoluta

  • regulações de precisão de 0,2 mm

  • Aparador dupla face totalmente em metal

  • 60 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

  • com guia laser

Utilize o guia laser exclusivo para resultados simétricos e precisos

Utilize o guia laser exclusivo para resultados simétricos e precisos

O sistema exclusivo de guia laser projecta uma linha precisa de luz para pré-determinar o seu estilo antes de aparar. Este indicará onde deve cortar os pêlos para obter sempre o resultado perfeito.

Roda p/ aumentar e diminuir comprim. "bloqueia" na reg. comprim. seleccionada

Roda p/ aumentar e diminuir comprim. "bloqueia" na reg. comprim. seleccionada

Para seleccionar o seu comprimento de corte preferido, basta rodar a roda para aumentar e diminuir o comprimento na pega, até que o comprimento pretendido ser apresentado. O seu comprimento seleccionado é agora bloqueado para aparar com precisão e uniformidade.

Aparador de dupla face: face de 32 mm e face de 15 mm para detalhes perfeitos

Aparador de dupla face: face de 32 mm e face de 15 mm para detalhes perfeitos

Retire o pente ajustável de comprimento e encontrará um aparador de precisão reversível com dupla face. Um dos lados é um aparador de alta precisão de 32 mm. O outro lado possui um aparador de precisão com 15 mm de largura - perfeito para zonas pequenas, como a zona por baixo do nariz ou à volta da boca. Foi concebido para cortar a barba muito rente enquanto protege a sua pele e o seu tamanho pequeno e design angular permitem-lhe ver o que está a fazer, enquanto contorna linhas finas e detalhes.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

162

Críticas

81%

recomendam este produto

01/12/2015

España

España

Comprador verificado

Es lo que buscaba

Después de varios años de utilizar un diseño anterior de esta marca, tuve que sustituirlo, compre otro producto porque era más barato. Al cabo de seis meses lo tuve bastante claro, era momento de volver a mi marca de siempre. Espero poder utilizarla durante tanto tiempo como la primera.

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Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

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21/10/2014

España

España

Excelente resultado la guía laser muy útil

Un magnífico producto con una precisión importante. La guía laser es de gran ayuda para perfilar. Me ha encantado.

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14/04/2014

España

España

Muy buen producto.

Producto perfecto, es sin duda lo que iba buscando.

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