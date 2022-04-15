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Posso utilizar o meu aparador Philips enquanto está ligado à tomada elétrica?
Como carrego o meu aparador de cabelo, aparador ou aparador de barba Philips?
Como limpo o meu aparador Philips?
Posso enxaguar o meu aparador Philips com água?
Por que motivo está uma massa lubrificante branca no meu aparador de cabelo/aparador/aparador de barba Philips?
Como aparo a minha barba com o meu produto Philips?
Posso viajar com os meus produtos Philips Grooming e Beauty?
Como posso encaixar/desencaixar um acessório do meu Philips Groomer?
O meu novo aparador de barba ou a minha nova máquina de barbear Philips não liga
O meu aparador de cabelo, aparador ou aparador de barba Philips não está a carregar
A bateria do aparador/aparador de cabelo Philips descarrega muito rápido
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Pele irritada após utilizar o aparador Philips
O meu aparador Philips apara o cabelo irregularmente