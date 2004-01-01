Termos de pesquisa

    Para aparar a barba de forma precisa, eficiente e eficaz com o aparador ou aparador de barba Philips, siga as sugestões abaixo. 

    Passo 1: Aparar toda a barba

    Lave e seque a barba e o rosto. Se o seu aparador de barba ou aparador multifunções for fornecido com vários pentes aparadores de encaixe, pode utilizá-los para obter o comprimento de cabelo pretendido. Os números nos pentes aparadores indicam o comprimento do cabelo restante depois de aparar. Basta encaixar o pente adequado no aparelho ​​​​​e começar a aparar. Se o seu aparelho for fornecido com um pente ajustável, defina primeiro a regulação correta.

    Se o seu produto for fornecido com um pente aparador de encaixe com proteção da pele, isto pode ajudar a proteger a pele enquanto cria um aparar apurado. O pente aparador com proteção da pele foi concebido para oferecer um aspeto confortável e cuidado, enquanto proporciona uma proteção total da pele. O pente aparador afasta a pele das lâminas para um aparar suave e apurado.

    Ao aparar pela primeira vez, pode começar por utilizar o pente com o comprimento máximo ou a regulação mais elevada para se familiarizar com o produto.

    Desloque-se na direcção oposta à do crescimento do pêlo para remover o volume em excesso. Repita utilizando regulações mais curtas se não estiver satisfeito com o comprimento.
     

    Passo 2: Definir a sua linha do pescoço

    Para uma barba com a linha do pescoço perfeita, coloque um dedo na horizontal imediatamente acima da sua maçã-de-adão e apare uma linha vertical por baixo. Desloque-se para fora num dos lados, sob a sua linha de maxilar; depois, volte ao centro e desloque-se para o outro lado. Só está dispensado deste passo se preferir ter os pelos mais curtos. Se estiver a aparar uma barba completa, a linha do pescoço é importante. 
     

    Passo 3: Barbear-se depois de aparar a barba

    Barbeie os pelos aparados que se encontram abaixo da sua nova linha do pescoço. Pode remover estes pelos com uma máquina de barbear elétrica Philips, um aparador sem pente ou uma lâmina manual. Se o seu produto for fornecido com um pente aparador de encaixe com proteção da pele, isto pode ajudar a proteger a pele enquanto cria um aparar apurado. Ao utilizar o aparador ou pente aparador com proteção da pele, pressione o lado plano da unidade de corte sobre a pele e efetue passagens na direção oposta à do crescimento do pelo para aparar os pelos junto à pele.

    Passo 4: Seleccionar a sua linha das bochechas

    Se gostar de uma linha das bochechas natural, deixe com está. Para um estilo mais delineado e definido, opte por uma linha recta ou ligeiramente arredondada até ao final das suas sobrancelhas. Pode traçar o contorno da linha das bochechas segurando a unidade de corte perpendicularmente à pele e movendo-a para cima ou para baixo aplicando uma ligeira pressão. Quanto mais baixa for a sua linha das bochechas, mais comprimento dará ao seu rosto.
     

    Passo 5: Dê forma ao seu bigode

    Pode aparar o seu bigode ao mesmo comprimento que a sua barba ou deixá-lo um pouco maior para se destacar um pouco mais. Para uma linha dos lábios perfeita e cuidada, feche a boca e sorria. Mantenha o seu bigode cuidado e apare a parte inferior do mesmo (sem o pente aparador) para criar uma linha percetível de 1 mm acima dos lábios (opcional).
     

