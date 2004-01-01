Para aparar a barba de forma precisa, eficiente e eficaz com o aparador ou aparador de barba Philips, siga as sugestões abaixo.
Como aparo a minha barba com o meu produto Philips?
Passo 1: Aparar toda a barba
Se o seu produto for fornecido com um pente aparador de encaixe com proteção da pele, isto pode ajudar a proteger a pele enquanto cria um aparar apurado. O pente aparador com proteção da pele foi concebido para oferecer um aspeto confortável e cuidado, enquanto proporciona uma proteção total da pele. O pente aparador afasta a pele das lâminas para um aparar suave e apurado.
Ao aparar pela primeira vez, pode começar por utilizar o pente com o comprimento máximo ou a regulação mais elevada para se familiarizar com o produto.
Desloque-se na direcção oposta à do crescimento do pêlo para remover o volume em excesso. Repita utilizando regulações mais curtas se não estiver satisfeito com o comprimento.
Passo 2: Definir a sua linha do pescoço
Para uma barba com a linha do pescoço perfeita, coloque um dedo na horizontal imediatamente acima da sua maçã-de-adão e apare uma linha vertical por baixo. Desloque-se para fora num dos lados, sob a sua linha de maxilar; depois, volte ao centro e desloque-se para o outro lado. Só está dispensado deste passo se preferir ter os pelos mais curtos. Se estiver a aparar uma barba completa, a linha do pescoço é importante.
Passo 3: Barbear-se depois de aparar a barba
Passo 4: Seleccionar a sua linha das bochechas
Se gostar de uma linha das bochechas natural, deixe com está. Para um estilo mais delineado e definido, opte por uma linha recta ou ligeiramente arredondada até ao final das suas sobrancelhas. Pode traçar o contorno da linha das bochechas segurando a unidade de corte perpendicularmente à pele e movendo-a para cima ou para baixo aplicando uma ligeira pressão. Quanto mais baixa for a sua linha das bochechas, mais comprimento dará ao seu rosto.