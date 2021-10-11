Para manter um desempenho ideal do seu aparador Philips, é importante limpar o produto após cada utilização. Não utilize detergentes corrosivos, esfregões ou panos abrasivos, petróleo, acetona, etc. para limpar o aparador.
Consulte as seguintes instruções sobre como limpar o seu aparador Philips abaixo.
Sugestão: quando guardar o aparador Philips após a limpeza, guarde-o com um pente ou uma tampa de proteção colocada para proteger as lâminas contra danos acidentais.
Aparadores laváveis
Os aparadores laváveis apresentam uma torneira impressa na parte traseira da pega, ou no manual do utilizador.
Os aparadores laváveis com indicação de torneira podem ser limpos com água. No entanto, isto não significa que pode utilizá-los para cortar ou aparar o cabelo no duche ou no banho.
Para limpar estes dispositivos, retire os acessórios e o cortador e limpe a área por baixo com água. Não utilize água com sabão nem detergentes de limpeza, pois isto pode remover o lubrificante de proteção da lâmina e afetar o desempenho. Lave e seque os acessórios em separado antes de os voltar a colocar no aparador. Nunca imerja o aparelho em água.
Aparadores à prova de água
Os aparadores à prova de água apresentam um símbolo de chuveiro/banheira e é possível limpá-los de forma segura com água e utilizá-los no duche ou no banho. Por razões de segurança, estes aparadores à prova de água só podem ser utilizados sem fios e não funcionam se estiverem ligados à corrente elétrica.
Antes de limpar, certifique-se de que a alimentação está desligada e de que o aparelho está desligado da tomada elétrica. Para limpar estes dispositivos, retire qualquer pente aparador e a unidade de corte do dispositivo. Limpe o pente aparador e a unidade de corte em água quente corrente. Sacuda o excesso de água e deixe as peças secar completamente ao ar. Nunca seque a unidade de corte com uma toalha ou pano, pois poderá danificá-la.
Não utilize água com sabão nem detergentes de limpeza, pois isto pode remover o lubrificante de proteção da lâmina e afetar o seu desempenho.
Para instruções mais detalhadas do seu modelo, consulte o manual do utilizador.
Aparadores não laváveis
Estes aparadores apresentam um símbolo de uma torneira com uma cruz por cima no manual do utilizador ou impresso na parte traseira da pega. Estes aparelhos não podem ser lavados com água. Antes de limpar, certifique-se de que a alimentação está desligada e de que o aparelho está desligado da tomada elétrica. Retire o pente aparador e a unidade de corte do aparelho. Limpe a unidade de corte e o interior do aparelho com a escova de limpeza fornecida ou um cotonete.
Para instruções mais detalhadas para o seu modelo, consulte o manual do utilizador.