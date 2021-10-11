Para limpar estes dispositivos, retire os acessórios e o cortador e limpe a área por baixo com água. Não utilize água com sabão nem detergentes de limpeza, pois isto pode remover o lubrificante de proteção da lâmina e afetar o desempenho. Lave e seque os acessórios em separado antes de os voltar a colocar no aparador. Nunca imerja o aparelho em água.

Aparadores à prova de água

Os aparadores à prova de água apresentam um símbolo de chuveiro/banheira e é possível limpá-los de forma segura com água e utilizá-los no duche ou no banho. Por razões de segurança, estes aparadores à prova de água só podem ser utilizados sem fios e não funcionam se estiverem ligados à corrente elétrica.



Antes de limpar, certifique-se de que a alimentação está desligada e de que o aparelho está desligado da tomada elétrica. Para limpar estes dispositivos, retire qualquer pente aparador e a unidade de corte do dispositivo. Limpe o pente aparador e a unidade de corte em água quente corrente. Sacuda o excesso de água e deixe as peças secar completamente ao ar. Nunca seque a unidade de corte com uma toalha ou pano, pois poderá danificá-la.



Não utilize água com sabão nem detergentes de limpeza, pois isto pode remover o lubrificante de proteção da lâmina e afetar o seu desempenho.



Para instruções mais detalhadas do seu modelo, consulte o manual do utilizador.

