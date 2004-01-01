Carregue o seu aparador de cabelo, aparador ou aparador de barba Philips antes de o utilizar pela primeira vez e carregue-o regularmente para garantir que está sempre pronto para a sua próxima sessão.

Consulte as informações abaixo para saber como carregar o seu produto. Para obter os tempos de carregamento específicos para o seu dispositivo, consulte o manual do utilizador fornecido ou pesquise o número de modelo aqui para encontrar o manual online.

Se precisar de comprar um carregador de substituição para o seu produto Philips, pode encontrá-lo aqui.