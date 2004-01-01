Como carrego o meu aparador de cabelo, aparador ou aparador de barba Philips?
Publicado em 27 de junho de 2025
Carregue o seu aparador de cabelo, aparador ou aparador de barba Philips antes de o utilizar pela primeira vez e carregue-o regularmente para garantir que está sempre pronto para a sua próxima sessão.
Consulte as informações abaixo para saber como carregar o seu produto. Para obter os tempos de carregamento específicos para o seu dispositivo, consulte o manual do utilizador fornecido ou pesquise o número de modelo aqui para encontrar o manual online.
Se precisar de comprar um carregador de substituição para o seu produto Philips, pode encontrá-lo aqui.
Dicas para compreender as instruções de utilização
Alguns aparadores Philips são fornecidos com um manual do utilizador ilustrado. O exemplo abaixo indica uma das formas utilizadas neste manual do utilizador para explicar os tempos de carregamento e utilização de um produto.
1a e 1b indicam que o produto tem uma função de carga rápida, o que significa que uma carga de 5 minutos proporciona vida útil da bateria suficiente para uma sessão.
2a e 2b indicam que a bateria estará totalmente carregada após 1 hora de carregamento, o que proporcionará 90 minutos de autonomia.
Estes princípios podem ser utilizados para compreender o manual do utilizador ilustrado do seu produto.
Cabo de carregamento USB
Alguns produtos Philips incluem um cabo de carregamento USB. Este cabo pode ser ligado a uma tomada elétrica utilizando um adaptador, como o Philips HQ87 (classificação IPX4, o que significa que é à prova de salpicos e seguro para utilização num ambiente húmido, como uma casa de banho). Um adaptador de qualquer outra marca reconhecida também pode ser utilizado para carregar o produto, desde que tenha uma saída de 5 V e 1 A ou superior (siga sempre as precauções de segurança especificadas pelo fabricante).
Nota: Os tempos de carregamento indicados no manual do utilizador do seu produto baseiam-se no carregamento através deste método. Se carregar o seu produto noutra fonte de alimentação (por exemplo, uma porta USB de um computador portátil), o tempo de carregamento pode ser consideravelmente mais longo.
Carregador com ficha
Se o seu produto Philips for fornecido com um carregador com uma ficha para tomada elétrica integrada, basta inserir a ficha pequena na extremidade do cabo de carregamento no seu aparador Philips e, em seguida, ligar o carregador à tomada elétrica.
Base de carga
Se for fornecida uma base de carga com o seu produto Philips ou se tiver adquirido uma base de carga compatível para o seu dispositivo, pode ligá-la à fonte de alimentação utilizando o carregador ou o cabo fornecido com o seu produto Philips.
Por exemplo, se o seu produto Philips tiver sido fornecido com um cabo de carregamento USB, pode ligá-lo ao próprio dispositivo ou à base de carga. Consulte as informações acima para obter mais informações sobre o carregamento USB, que também se aplicam ao carregamento com uma base de carga.
Dispositivos alimentados a bateria
Alguns dispositivos aparadores Philips funcionam com pilhas AA descartáveis. Se o aparador não ligar ou funcionar mais lentamente do que antes, está na altura de substituir as pilhas.
Utilize apenas as pilhas descartáveis especificadas no manual do utilizador. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas. Ao colocar as pilhas novas, certifique-se de que os polos + e - da pilha estão voltados na direção certa.