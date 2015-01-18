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Descontinuado
CAM150BU/00
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
Resistente e à prova de água, a câmara de filmar ESee CAM150 é óptima no interior e no exterior, mesmo em água ou na neve. A função antioscilação avançada proporciona os vídeos mais nítidos, enquanto permite formatos em HD e formatos suportados pelo correio electrónico para partilha simples a qualquer altura.
Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
Mattijs
18/01/2015
Nederland
Slecht beeld kwaliteit, hoezo HD.
Drama product beeld slechter dan gemiddelde telefoon, grote teleurstelling. In de kast gelegd en nooit meer gebruikt. Philips onwaardig.
Esta avaliação foi feita para CAM150BU HD-camcorder
Esta avaliação foi feita para CAM150BU HD-camcorder