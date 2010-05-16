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Descontinuado
DCM105/12
Obcecado pelo som
Coloque o seu leitor iPod na base. Ouça música com um controlo simples. Som óptimo e design elegante. Sente-se, relaxe e desfrute da sua música durante todo o dia, da forma que quiser.
Base para iPod
Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida. A pequena unidade cabe em qualquer divisão devido ao design elegante e dimensão fina.
Reprodução de música e carregamento do iPod
A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.
Críticas