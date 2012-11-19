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Descontinuado
Descontraia com música fantástica
Desfrute de música com um som puro e detalhado neste sistema micro clássico de música da Philips. Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone e tenha uma experiência de música rica com reprodução de CD de MP3, MP3 Link e USB Directo.
Base para iPod/iPhone
60 W
Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.
A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.
A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
donaclo
19/11/2012
France
Ce produit est dans son ensemble très bon
Je ne connais pas encore toutes les possibilités du produit mais il est tout à fait convenable surtout pour écouter la musique stockée sur l'Ipod bien que la connexion ne soit pas facile (le cache est un peu génant pour l'Ipod touch).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM3100 Microchaîne classique
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