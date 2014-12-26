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Descontinuado
Som que se adapta a sua casa
Compatível com o conector Lightning do iPhone 5 e iPad Mini, este sistema micro de som da Philips dispõe de um subwoofer activo para graves poderosos. O design angular dos altifalantes proporciona um som estéreo abrangente e o design em monobloco adapta-se a qualquer casa.
com conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
CD, CD de MP3, USB, FM
Máx. de 80 W, sistema 2.1
Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
AlexanderDick
26/12/2014
Deutschland
Guter Klang, kompakt und günstig
Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM3175 Mini Stereoanlage
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DOMI04
08/08/2013
France
PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT
LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM3175 Microchaîne
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