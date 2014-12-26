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Descontinuado

Sistema micro de música

DCM3175/12

4.5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Som que se adapta a sua casa

Compatível com o conector Lightning do iPhone 5 e iPad Mini, este sistema micro de som da Philips dispõe de um subwoofer activo para graves poderosos. O design angular dos altifalantes proporciona um som estéreo abrangente e o design em monobloco adapta-se a qualquer casa.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone/iPad

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • Máx. de 80 W, sistema 2.1

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

26/12/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang, kompakt und günstig

Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM3175 Mini Stereoanlage

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM3175 Mini Stereoanlage

08/08/2013

France

France

PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT

LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE

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Esta avaliação foi feita para DCM3175 Microchaîne

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