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Descontinuado

PowerPro DuoAspirador com cabo 2 em 1

FC6167/01

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Resultados de limpeza mais profundos em todos os tipos de chão
O novo Philips PowerPro Duo oferece-lhe o resultado de limpeza mais profundo em pavimentos e carpetes. A tecnologia PowerCyclone mantém uma alta potência de sucção para um excelente desempenho. A escova TriActive Turbo recolhe mais pó e cotão numa só passagem.
Ver todos os benefícios

Com PowerCyclone e escova TriActive Turbo

Resultados de limpeza mais profundos em todos os tipos de chão

  • Sem cabo

  • Sem saco

  • 18 V

  • 2 acessórios

Tecnologia PowerCyclone para obter o máximo desempenho

Tecnologia PowerCyclone para obter o máximo desempenho

A tecnologia PowerCyclone proporciona resultados de limpeza em profundidade numa só passagem através de operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone graças à abertura recta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera rapidamente o ar na câmara ciclónica para separar o pó do ar.

Escova TriActive turbo para desempenho potente em carpetes

Escova TriActive turbo para desempenho potente em carpetes

A escova TriActive turbo proporciona um desempenho potente em pavimentos e carpetes. A escova motorizada e o fluxo de ar optimizado recolhem toda a sujidade e cotão numa só passagem

Baterias potentes de lítio de 18 V para autonomia longa

Baterias potentes de lítio de 18 V para autonomia longa

As baterias potentes de iões de lítio de 18 V têm uma potência de maior duração do que as baterias convencionais. Além disso, as baterias de iões de lítio são leves, proporcionando-lhe uma experiência de limpeza mais agradável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.0

de 5

1

Avaliaç.

5
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3
2

09/03/2024

Portugal

Portugal

Boas carateristica como aspirador

Recomendo que nao seja comprado um vez que por ex ter partido os fechos da cx de recolha lhe e dito por os vendedores da marca e por a propria masca que nao tem pecas de substituicao, pondo ate em duvida se sera o unico artigo em que isto sucede.

Pontos negativos

As descritas a tras

Esta avaliação foi feita para PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1

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Avisos legais

  1. Testado internamente pela Philips. Em comparação com um FC8455/FC8456.