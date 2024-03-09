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Descontinuado
FC6167/01
Sem cabo
Sem saco
18 V
2 acessórios
A tecnologia PowerCyclone proporciona resultados de limpeza em profundidade numa só passagem através de operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone graças à abertura recta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera rapidamente o ar na câmara ciclónica para separar o pó do ar.
A escova TriActive turbo proporciona um desempenho potente em pavimentos e carpetes. A escova motorizada e o fluxo de ar optimizado recolhem toda a sujidade e cotão numa só passagem
As baterias potentes de iões de lítio de 18 V têm uma potência de maior duração do que as baterias convencionais. Além disso, as baterias de iões de lítio são leves, proporcionando-lhe uma experiência de limpeza mais agradável.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
09/03/2024
Portugal
Boas carateristica como aspirador
Recomendo que nao seja comprado um vez que por ex ter partido os fechos da cx de recolha lhe e dito por os vendedores da marca e por a propria masca que nao tem pecas de substituicao, pondo ate em duvida se sera o unico artigo em que isto sucede.
Pontos negativos
As descritas a tras
Esta avaliação foi feita para PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1
Esta avaliação foi feita para PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1
Testado internamente pela Philips. Em comparação com um FC8455/FC8456.