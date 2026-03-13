ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

PowerPro Duo Aspirador com cabo 2 em 1

Descontinuado

Assistência

PowerPro DuoAspirador com cabo 2 em 1

FC6167/01

PowerPro Duo Aspirador com cabo 2 em 1

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)

  • PDF ficheiro, 100.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick FC6167/01 - English (US)

  • ZIP ficheiro, 1.5 MB
  • 13 March 2026

Perguntas mais frequentes

Resolução de problemas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).