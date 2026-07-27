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  • Saco s-bag® antialérgico
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Descontinuado

Saco S-bagSacos para pó anti-alergia

FC8022/04

Saco s-bag® antialérgico
O s-bag® é o saco para pó universal para todos os aspiradores com saco da Philips e da Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Quando comprar sacos de substituição, basta procurar o logótipo s-bag®. A utilização de sacos não originais pode danificar o seu aspirador.
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Produtos compatíveis
Performer

Performer
Aspirador com saco

FC9162/01

Expression

Expression
Aspirador com saco

FC8602/01

Melhor filtragem, ideal para pessoas com alergias

Saco s-bag® antialérgico

  • 4 sacos para o pó

  • Padrão universal

  • Filtragem antialergias

Um padrão universal para uma escolha fácil

Um padrão universal para uma escolha fácil

O saco s-bag® original da Philips pode ser utilizado em todos os aspiradores com saco da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Esqueça o incómodo de procurar incessantemente um saco para pó, basta procurar o logótipo do s-bag®.

Antialérgico, ideal para pessoas com asma e alergias

Antialérgico, ideal para pessoas com asma e alergias

O s-bag® antialérgico possui uma alta filtragem para recolher pólen, partículas de pó, ácaros, alergénios dos ácaros e dos gatos com dimensões de até 1 mícron. Este nível de filtragem reduz significativamente a exposição a alergénios na sua família e é benéfica para pessoas com asma e alergias.

Material sintético de alta resistência, fabricado na Suécia

Material sintético de alta resistência, fabricado na Suécia

O saco s-bag® antialérgico é fabricado num material sintético altamente resistente, produzido na Suécia.

Especificações técnicas

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Críticas

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