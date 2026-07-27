Antialérgico, ideal para pessoas com asma e alergias

O s-bag® antialérgico possui uma alta filtragem para recolher pólen, partículas de pó, ácaros, alergénios dos ácaros e dos gatos com dimensões de até 1 mícron. Este nível de filtragem reduz significativamente a exposição a alergénios na sua família e é benéfica para pessoas com asma e alergias.