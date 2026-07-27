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Descontinuado
FC8022/04
4 sacos para o pó
Padrão universal
Filtragem antialergias
O saco s-bag® original da Philips pode ser utilizado em todos os aspiradores com saco da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Esqueça o incómodo de procurar incessantemente um saco para pó, basta procurar o logótipo do s-bag®.
O s-bag® antialérgico possui uma alta filtragem para recolher pólen, partículas de pó, ácaros, alergénios dos ácaros e dos gatos com dimensões de até 1 mícron. Este nível de filtragem reduz significativamente a exposição a alergénios na sua família e é benéfica para pessoas com asma e alergias.
O saco s-bag® antialérgico é fabricado num material sintético altamente resistente, produzido na Suécia.
Críticas