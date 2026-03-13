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Filtro exaustor s-filter®

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Manuais e documentação

User Manual Philips s-filter® exhaust filter FC8038/01

  • PDF ficheiro, 1.6 MB
  • 13 March 2026

O filtro HEPA13 da Philips para o seu aspirador retém 99,95% do pó mais fino, para um ambiente isento de pó, com um ar limpo e sem alergénios. O ar que passa pelo filtro é ainda mais limpo do que o ar que já se encontra na sua divisão.

  • PDF ficheiro
  • 26 July 2026