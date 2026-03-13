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Descontinuado
Assistência
FC8038/01
Descontinuado
User Manual Philips s-filter® exhaust filter FC8038/01
O filtro HEPA13 da Philips para o seu aspirador retém 99,95% do pó mais fino, para um ambiente isento de pó, com um ar limpo e sem alergénios. O ar que passa pelo filtro é ainda mais limpo do que o ar que já se encontra na sua divisão.