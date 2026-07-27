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Descontinuado
FC8038/01
1 filtro exaustor Allergy H13
s-filter® com ajuste padrão
Retém > 99,95% do pó
O filtro Allergy H13 recolhe mais de 99,95% de pó fino, que outros filtros simplesmente voltam a circular para o ar de sua casa. Retém as partículas finas, como pólen e ácaros do pó, que desencadeiam sintomas de alergia e asma. O filtro deve ser substituído uma vez por ano.
O s-filter® é o filtro exaustor padrão que está amplamente disponível e é facilmente reconhecível pelo logótipo. Adapta-se a várias gamas de aspiradores da Philips, bem como a aspiradores da Electrolux, AEG, Volta e Tornado.
Para um desempenho e filtragem ideais, recomendamos que substitua o filtro a cada 12 meses.
Críticas