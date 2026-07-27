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  • Substituição do filtro HEPA13 original da Philips
  • Substituição do filtro HEPA13 original da Philips
  • Substituição do filtro HEPA13 original da Philips
  • Substituição do filtro HEPA13 original da Philips
  • Substituição do filtro HEPA13 original da Philips
  • Substituição do filtro HEPA13 original da Philips

Descontinuado

Filtro exaustor s-filter®

FC8038/01

Substituição do filtro HEPA13 original da Philips
O filtro HEPA13 da Philips para o seu aspirador retém 99,95% do pó mais fino, para um ambiente isento de pó, com um ar limpo e sem alergénios. O ar que passa pelo filtro é ainda mais limpo do que o ar que já se encontra na sua divisão.
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Produtos compatíveis
Performer

Performer
Aspirador com saco

FC9162/01

O filtro HEPA13 capta > 99,95% do pó fino

Substituição do filtro HEPA13 original da Philips

  • 1 filtro exaustor Allergy H13

  • s-filter® com ajuste padrão

  • Retém > 99,95% do pó

Filtro exaustor Allergy H13 para uma excelente filtragem

Filtro exaustor Allergy H13 para uma excelente filtragem

O filtro Allergy H13 recolhe mais de 99,95% de pó fino, que outros filtros simplesmente voltam a circular para o ar de sua casa. Retém as partículas finas, como pólen e ácaros do pó, que desencadeiam sintomas de alergia e asma. O filtro deve ser substituído uma vez por ano.

s-filter® com ajuste padrão para uma substituição fácil

O s-filter® é o filtro exaustor padrão que está amplamente disponível e é facilmente reconhecível pelo logótipo. Adapta-se a várias gamas de aspiradores da Philips, bem como a aspiradores da Electrolux, AEG, Volta e Tornado.

Substitua a cada 12 meses para um desempenho sustentado

Substitua a cada 12 meses para um desempenho sustentado

Para um desempenho e filtragem ideais, recomendamos que substitua o filtro a cada 12 meses.

Especificações técnicas

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