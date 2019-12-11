ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino
  • Recolhe 99,9%* do pó fino

Descontinuado

PowerPro CompactAspirador sem saco

FC9330/09

4.9
| (55) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Recolhe 99,9%* do pó fino
Com o aspirador sem saco Philips da série 3000, o design compacto alia-se ao desempenho de grandes dimensões. Consiga uma limpeza profunda em toda a sua casa graças à tecnologia PowerCyclone 5 e à nossa escova TriActive, que inclui 3 ações de limpeza numa só passagem.
Ver todos os benefícios

Esvaziamento higiénico com uma mão

Recolhe 99,9%* do pó fino

  • 900 W

  • PowerCyclone 5

  • Filtro Allergy H13

Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada

Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada

O motor de 900 W de alta eficiência proporciona uma elevada potência de sucção para resultados de limpeza em profundidade.

99,9% de recolha de pó* para garantir um alto desempenho de limpeza

99,9% de recolha de pó* para garantir um alto desempenho de limpeza

A escova TriActive e a elevada potência de sucção garantem que consegue aspirar 99,9% do pó fino*.

O PowerCyclone 5 mantém uma elevada potência de sucção durante mais tempo

O PowerCyclone 5 mantém uma elevada potência de sucção durante mais tempo

A tecnologia PowerCyclone 5 acelera o fluxo de ar na câmara cilíndrica para separar o pó do ar e manter um alto desempenho e uma forte potência de sucção durante mais tempo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.9

de 5

55

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

11/12/2019

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom desempenho e bastante prático.

Bastante simples de arrumar, leve e bastante silencioso.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner

02/04/2019

Portugal

Portugal

Aspira de forma bastante eficiente

Além de aspirar de forma bastante eficiente, ter um cabo que permite uma utilização mais abrangente em casa, a escova incorporada no tubo de aspiração tem uma utilidade excelente permitindo aspirar zonas de difícil acesso como o caso dos cantos e radiadores do aquecimento central, estou bastante satisfeita com o produto e o seu ruído apesar de baixo ainda adormece o meu bebé recém nascido :)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner

02/04/2019

Portugal

Portugal

excelente capacidade de aspiração

Boa aspiração Fácil limpeza dos filtros Não ter saco o que é excelente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. 99,9% de recolha de pó em pavimentos com reentrâncias (IEC62885-2).

  2. Os níveis de filtragem são testados de acordo com a norma EN60312-1-2017 e são equivalentes ao HEPA 13.