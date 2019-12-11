Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
900 W
PowerCyclone 5
Filtro Allergy H13
O motor de 900 W de alta eficiência proporciona uma elevada potência de sucção para resultados de limpeza em profundidade.
A escova TriActive e a elevada potência de sucção garantem que consegue aspirar 99,9% do pó fino*.
A tecnologia PowerCyclone 5 acelera o fluxo de ar na câmara cilíndrica para separar o pó do ar e manter um alto desempenho e uma forte potência de sucção durante mais tempo.
Prémios
4.9
de 5
55
Críticas
100%
recomendam este produto
FPSO
11/12/2019
Portugal
Comprador verificado
Bom desempenho e bastante prático.
Bastante simples de arrumar, leve e bastante silencioso.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner
Veras
02/04/2019
Portugal
Aspira de forma bastante eficiente
Além de aspirar de forma bastante eficiente, ter um cabo que permite uma utilização mais abrangente em casa, a escova incorporada no tubo de aspiração tem uma utilidade excelente permitindo aspirar zonas de difícil acesso como o caso dos cantos e radiadores do aquecimento central, estou bastante satisfeita com o produto e o seu ruído apesar de baixo ainda adormece o meu bebé recém nascido :)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner
Vasco
02/04/2019
Portugal
excelente capacidade de aspiração
Boa aspiração Fácil limpeza dos filtros Não ter saco o que é excelente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9329/09 Bagless vacuum cleaner
99,9% de recolha de pó em pavimentos com reentrâncias (IEC62885-2).
Os níveis de filtragem são testados de acordo com a norma EN60312-1-2017 e são equivalentes ao HEPA 13.