O aspirador sem saco da série 5000 da Philips consegue resultados máximos de limpeza profunda com o mínimo de esforço graças à tecnologia PowerCyclone 7 e à escova TriActive+ LED para revelar pó oculto.
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Mais 50% de potência de sucção
Retém >99,9% do pó fino*
900 W
PowerCyclone 7
Filtro Allergy H13
Escova TriActive+ LED
Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada
O motor de 900 W de alta eficiência com mais de 50 000 rpm gera uma elevada potência de sucção para uma limpeza profunda em todas as utilizações. Registe-se em Philips.com no prazo de 3 meses após a compra para obter uma garantia gratuita de 5 anos para o motor.
O PowerCyclone 7 mantém uma elevada potência de sucção durante mais tempo
A tecnologia PowerCyclone 7 apresenta um design aerodinâmico para minimizar a resistência do ar e garantir uma forte potência de sucção sustentada. O fluxo de ar extremamente acelerado na câmara cilíndrica e as lamelas de saída únicas removem eficazmente o pó do ar.
A escova TriActive+ LED revela pó oculto para uma limpeza completa
As luzes TriActive+ LED tornam visível o pó invisível em pavimentos duros, para que nunca falhe um local e possa garantir uma limpeza mais profunda em todos os tipos de pavimento duro. Um sensor liga automaticamente as luzes LED quando a escova está a ser utilizada e desliga quando não está. 3 pilhas AA incluídas.
Função de controlo de potência para regular a potência de sucção
A função de controlo de potência ajusta facilmente a sucção para diferentes tarefas de limpeza, desde pavimentos até têxteis interiores.
Design compacto com pegas na parte frontal e na parte superior para um transporte fácil
O design compacto e leve garante um fácil armazenamento e elevação do aspirador. O design inclui pegas na parte superior e na parte frontal para um transporte sem esforço.
O recipiente do pó foi desenvolvido para um esvaziamento higiénico com uma mão
O recipiente do pó fácil de esvaziar foi concebido para uma eliminação higiénica com uma mão, para ajudar a minimizar as nuvens de pó.
O sistema de filtragem Allergy H13 retém mais de 99,9% do pó fino
O sistema de filtragem Allergy H13 retém mais de 99,9% das partículas de pó fino, incluindo pólen, pelo de animais e ácaros, sendo ideal para pessoas com alergias. O nível de filtragem é equivalente ao HEPA 13***.
Proteção amortecedora e rodas de borracha para proteger os móveis
Uma proteção amortecedora e as rodas de borracha protegem o mobiliário e evitam riscos no chão, facilitando a manobrabilidade em toda a casa.
Miniescova turbo para fácil remoção de cabelos (e pelos de animais) e cotão
A miniescova turbo roda para remover rapidamente cabelos, pelo, cotão e pó de sofás, almofadas e outros tecidos. Ideal para donos de animais.
99,9% de recolha de pó** para garantir uma limpeza profunda
A escova TriActive+ LED e a elevada potência de sucção garantem que consegue aspirar 99,9% do pó fino**.
Escova macia integrada na pega, sempre pronta a utilizar
A escova para pó está incorporada na pega, por isso, está sempre pronta a usar em mobiliário, superfícies planas e estofos.