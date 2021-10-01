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      Série 5000 Aspirador sem saco

      FC9557/09

      Mais 50% de potência de sucção

      O aspirador sem saco da série 5000 da Philips consegue resultados máximos de limpeza profunda com o mínimo de esforço graças à tecnologia PowerCyclone 7 e à escova TriActive+ LED para revelar pó oculto.

      Ver todas as vantagens

      Série 5000 Aspirador sem saco

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      • 900 W
      • PowerCyclone 7
      • Filtro Allergy H13
      • Escova TriActive+ LED
      Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada

      Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada

      O motor de 900 W de alta eficiência com mais de 50 000 rpm gera uma elevada potência de sucção para uma limpeza profunda em todas as utilizações. Registe-se em Philips.com no prazo de 3 meses após a compra para obter uma garantia gratuita de 5 anos para o motor.

      O PowerCyclone 7 mantém uma elevada potência de sucção durante mais tempo

      O PowerCyclone 7 mantém uma elevada potência de sucção durante mais tempo

      A tecnologia PowerCyclone 7 apresenta um design aerodinâmico para minimizar a resistência do ar e garantir uma forte potência de sucção sustentada. O fluxo de ar extremamente acelerado na câmara cilíndrica e as lamelas de saída únicas removem eficazmente o pó do ar.

      A escova TriActive+ LED revela pó oculto para uma limpeza completa

      A escova TriActive+ LED revela pó oculto para uma limpeza completa

      As luzes TriActive+ LED tornam visível o pó invisível em pavimentos duros, para que nunca falhe um local e possa garantir uma limpeza mais profunda em todos os tipos de pavimento duro. Um sensor liga automaticamente as luzes LED quando a escova está a ser utilizada e desliga quando não está. 3 pilhas AA incluídas.

      Função de controlo de potência para regular a potência de sucção

      Função de controlo de potência para regular a potência de sucção

      A função de controlo de potência ajusta facilmente a sucção para diferentes tarefas de limpeza, desde pavimentos até têxteis interiores.

      Design compacto com pegas na parte frontal e na parte superior para um transporte fácil

      Design compacto com pegas na parte frontal e na parte superior para um transporte fácil

      O design compacto e leve garante um fácil armazenamento e elevação do aspirador. O design inclui pegas na parte superior e na parte frontal para um transporte sem esforço.

      O recipiente do pó foi desenvolvido para um esvaziamento higiénico com uma mão

      O recipiente do pó foi desenvolvido para um esvaziamento higiénico com uma mão

      O recipiente do pó fácil de esvaziar foi concebido para uma eliminação higiénica com uma mão, para ajudar a minimizar as nuvens de pó.

      O sistema de filtragem Allergy H13 retém mais de 99,9% do pó fino

      O sistema de filtragem Allergy H13 retém mais de 99,9% do pó fino

      O sistema de filtragem Allergy H13 retém mais de 99,9% das partículas de pó fino, incluindo pólen, pelo de animais e ácaros, sendo ideal para pessoas com alergias. O nível de filtragem é equivalente ao HEPA 13***.

      Proteção amortecedora e rodas de borracha para proteger os móveis

      Proteção amortecedora e rodas de borracha para proteger os móveis

      Uma proteção amortecedora e as rodas de borracha protegem o mobiliário e evitam riscos no chão, facilitando a manobrabilidade em toda a casa.

      Miniescova turbo para fácil remoção de cabelos (e pelos de animais) e cotão

      Miniescova turbo para fácil remoção de cabelos (e pelos de animais) e cotão

      A miniescova turbo roda para remover rapidamente cabelos, pelo, cotão e pó de sofás, almofadas e outros tecidos. Ideal para donos de animais.

      99,9% de recolha de pó** para garantir uma limpeza profunda

      99,9% de recolha de pó** para garantir uma limpeza profunda

      A escova TriActive+ LED e a elevada potência de sucção garantem que consegue aspirar 99,9% do pó fino**.

      Escova macia integrada na pega, sempre pronta a utilizar

      Escova macia integrada na pega, sempre pronta a utilizar

      A escova para pó está incorporada na pega, por isso, está sempre pronta a usar em mobiliário, superfícies planas e estofos.

      Especificações técnicas

      • Especificações gerais

        Material principal
        Plástico
        Cor
        Azul petróleo
        Tipo de produto
        Aspirador sem saco
        Nível de ruído (normal)
        71-77 dB
        Capacidade de pó
        1,5 l
        Garantia
        2 anos
        Declaração de conformidade da UE
        Sim
        Raio de ação
        9 m
        Potência de entrada (IEC)
        899 W
        Potência de entrada (máx)
        900W
        Filtro do motor
        Filtro lavável
        Filtro exaustor
        HEPA: filtros > 99,9%
        Encaixe do tubo
        ActiveLock
        Pega de transporte
        Frente e parte superior
        Controlo de potência
        Sim
        Tipo de tubo
        Telescópico metálico de 2 peças
        Tipo de rodas
        Borracha
        Arrumação de acessórios
        Clipe no tubo
        Posição de arrumação
        Vertical e horizontal
        Tecnologia
        PowerCyclone 7
        Comprimento do cabo de alimentação
        6 m

      • Design

        Embalagem sustentável
        100% de materiais reciclados

      • Acessórios

        Escova standard
        Escova TriActive+ LED
        Acessórios incluídos
        Escova integrada, bocal para fendas, 3 pilhas AA
        Escovas adicionais
        Bocal para móveis de 110 mm, miniescova turbo

      • Peso e dimensões

        Comprimento do produto
        410 mm
        Largura do produto
        275 mm
        Altura do produto
        280 mm
        Comprimento da embalagem
        370 mm
        Largura da embalagem
        300 mm
        Altura da embalagem
        490 mm
        Peso da embalagem
        9,22 kg
        Peso do produto
        5,3 kg

      • Compatibilidade

        Acessórios relacionados 1
        Variante do filtro relevante FC8010/02

      • Especificações técnicas

        Voltagem
        220-230 V
        Frequência
        50 Hz

      • Durabilidade

        Manual do utilizador
        100% de papel reciclado

      Badge-D2C

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      • Potência de sucção comparada com o PowerPro Active vendido em 2019 e testada conforme a norma IEC 60312. Desempenho de filtragem testado conforme a norma DIN EN 60312/11/2008.
      • *Recolhe 99,9% do pó em pavimentos com fendas (IEC62885-2).
      • **Os níveis de filtragem são testados de acordo com a norma EN60312-1-2017 e são equivalentes ao HEPA 13.

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