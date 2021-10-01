A escova TriActive+ LED revela pó oculto para uma limpeza completa

As luzes TriActive+ LED tornam visível o pó invisível em pavimentos duros, para que nunca falhe um local e possa garantir uma limpeza mais profunda em todos os tipos de pavimento duro. Um sensor liga automaticamente as luzes LED quando a escova está a ser utilizada e desliga quando não está. 3 pilhas AA incluídas.