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        Descontinuado

        Unidade Flash USB

        FM16FD175B/00

        Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

        Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A colorida unidade flash USB em edição MOTION da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque ficheiros num instante!

        Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

        • 16 GB

        • Motion Edition 3.2

        Capacidade de armazenamento de 16 GB para grandes ficheiros de dados

        Os práticos 16 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.

        Unidade USB moderna com design colorido

        Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

        Embalagem com abertura fácil

        As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.

        Especificações técnicas

        Manuais e documentação

        Folheto comercial localizado

        • PDF ficheiro, 145.5 kB
        • 21 July 2026

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