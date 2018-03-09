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Descontinuado

Sistema Mini Hi-Fi

FX15/12

4.9

| (10) Críticas | 100% recomendam este produto

Som mega sem fios

Transmita música sem fios via Bluetooth® a partir de qualquer dispositivo inteligente, com tecnologia NFC para emparelhamento instantâneo. Um amplificador duplo oferece uma melhor qualidade de som e uma potência de saída total de 180 W RMS proporciona música intensa e sólida.

Ver todos os benefícios

Som mega sem fios

  • Bluetooth® e NFC

  • Máx. 180 W, amplificador duplo

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Amplificador duplo para um melhor desempenho de som

Amplificador duplo para um melhor desempenho de som

O amplificador duplo assegura um desempenho sonoro melhorado através da redução da intermodulação entre o woofer e o tweeter, visto que cada transdutor é controlado pelo seu próprio amplificador dedicado. Como resultado obtém graves profundos e poderosos que têm um elevado impacto sem interferir demasiado nas frequências mais elevadas, para que estas se mantenham puras e detalhadas. Combinado com um design de transição preciso e activo, é alcançado um melhor controlo na fase e na frequência de resposta de cada transdutor, resultando num som mais equilibrado e natural.

Som MAX para uma potência imediata

Som MAX para uma potência imediata

A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.9

de 5

10

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

09/03/2018

Portugal

Portugal

Excelentes características

Pensei que não seria tão bom como a minha primeira aparelhagem dos anos 80. Surpreendeu-me. Som fidedigno, boa potência, fácil de trabalhar. Design interessante, fora do vulgar, que se enquadra em qualquer espaço. Saliento o design, a potência e a facilidade de manusear o produto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FX15 Sistema Mini Hi-Fi

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FX15 Sistema Mini Hi-Fi

18/12/2021

España

España

La mejor compra que he hecho

Esta espectacular, su diseño y su calidad de sonido son increibles, la mejor compra que he echo en calidad y precio

Pontos negativos

Ninguna

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Esta avaliação foi feita para FX15 Minicadena Hi-Fi

Data de utilização 2020-12-18

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FX15 Minicadena Hi-Fi

Data de utilização 2020-12-18

24/05/2020

España

España

Calidad y potencia fantastica

Me gusta su diseño y su calidad de sonido, por poner un pero el cable de alimentación es corto

Esta avaliação foi feita para FX15 Minicadena Hi-Fi

Data de utilização 2018-05-24

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Data de utilização 2018-05-24

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