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Descontinuado
Som mega sem fios
Transmita música sem fios via Bluetooth® a partir de qualquer dispositivo inteligente, com tecnologia NFC para emparelhamento instantâneo. Um amplificador duplo oferece uma melhor qualidade de som e uma potência de saída total de 180 W RMS proporciona música intensa e sólida.
Bluetooth® e NFC
Máx. 180 W, amplificador duplo
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
O amplificador duplo assegura um desempenho sonoro melhorado através da redução da intermodulação entre o woofer e o tweeter, visto que cada transdutor é controlado pelo seu próprio amplificador dedicado. Como resultado obtém graves profundos e poderosos que têm um elevado impacto sem interferir demasiado nas frequências mais elevadas, para que estas se mantenham puras e detalhadas. Combinado com um design de transição preciso e activo, é alcançado um melhor controlo na fase e na frequência de resposta de cada transdutor, resultando num som mais equilibrado e natural.
A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.
4.9
de 5
10
Críticas
100%
recomendam este produto
Simões
09/03/2018
Portugal
Excelentes características
Pensei que não seria tão bom como a minha primeira aparelhagem dos anos 80. Surpreendeu-me. Som fidedigno, boa potência, fácil de trabalhar. Design interessante, fora do vulgar, que se enquadra em qualquer espaço. Saliento o design, a potência e a facilidade de manusear o produto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FX15 Sistema Mini Hi-Fi
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FX15 Sistema Mini Hi-Fi
Northfarm
18/12/2021
España
Parte da promoção
La mejor compra que he hecho
Esta espectacular, su diseño y su calidad de sonido son increibles, la mejor compra que he echo en calidad y precio
Pontos negativos
Ninguna
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FX15 Minicadena Hi-Fi
Data de utilização 2020-12-18
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FX15 Minicadena Hi-Fi
Data de utilização 2020-12-18
Josepho
24/05/2020
España
Calidad y potencia fantastica
Me gusta su diseño y su calidad de sonido, por poner un pero el cable de alimentación es corto
Esta avaliação foi feita para FX15 Minicadena Hi-Fi
Data de utilização 2018-05-24
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Data de utilização 2018-05-24