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Descontinuado
Assistência
GC1710/02
Descontinuado
User Manual Philips 1700 series Steam iron
Na vida há muito mais que tarefas domésticas, por isso deseja fazê-las o mais rapidamente possível. Com a sua ponta especial em bico, os orifícios de vapor de design único e uma base com deslizar suave, este ferro de qualidade foi simplesmente concebido para a rapidez.