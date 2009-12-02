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Descontinuado

2500 seriesFerro a vapor

GC2510/02

3.9
| (9) Críticas

1 prémio

Simples, rápido e eficaz
Para obter excelentes resultados, quer um jacto de vapor potente e um ferro que nunca desiste. Com um jacto de vapor de 90 g, 2000 W para um vapor contínuo e elevado e o Sistema Double Active Calc, este prático ferro dá-lhe uma óptima relação qualidade/preço!
Ver todos os benefícios

Acção de vapor de longa duração

Simples, rápido e eficaz

  • 30 g

2000 W para uma saída de vapor elevada e constante

2000 W para uma saída de vapor elevada e constante

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Jacto de vapor até 90 g para os vincos mais persistentes

Jacto de vapor até 90 g para os vincos mais persistentes

O jacto de vapor de 90 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.

Vapor contínuo até 30 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Vapor contínuo até 30 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Vapor contínuo até 30 g/min. para uma melhor remoção dos vincos.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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3.9

de 5

9

Críticas

3

02/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

Very pleased to own this iron

I bought this iron having used the same model at my daughter's home. So much easier to use and so far hasn't let me down - very efficient steam ironing which is all I use - very pleasant to iron with and much better than a more expensive iron which has been consigned to the garage.

Esta avaliação foi feita para 2500 series GC2510 Steam iron

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02/08/2021

France

France

Increvable

Je ressors mon vieux fer du placard après 7 ans de non utilisation car mon compagnon en a un plus puissant et il repasse lui même ses chemises... Bref, je ressors mon vieux fer tout simple pour le donner à mon fils. Un petit coup de calc clean et ce fer fonctionne à merveille ! Il ne s'est pas abîmé pendant tout ce temps ! Je recommande pour la légèreté, la puissance de la vapeur et la durée de vie ! 10 sur 10

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Esta avaliação foi feita para 2500 series GC2510 Fer vapeur

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14/07/2017

France

France

parfait

ma mere m'a appris a repasser avec ce fer est il est simplement genial aujourd'hui je repasse encore avec. Cela fait presque 10 ans que nous l'avons et il fonctionne toujours aussi bien.

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