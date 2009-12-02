Je ressors mon vieux fer du placard après 7 ans de non utilisation car mon compagnon en a un plus puissant et il repasse lui même ses chemises... Bref, je ressors mon vieux fer tout simple pour le donner à mon fils. Un petit coup de calc clean et ce fer fonctionne à merveille ! Il ne s'est pas abîmé pendant tout ce temps ! Je recommande pour la légèreté, la puissance de la vapeur et la durée de vie ! 10 sur 10