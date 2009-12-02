Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
GC2510/02
30 g
2000 W para uma saída de vapor elevada e constante.
O jacto de vapor de 90 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
Vapor contínuo até 30 g/min. para uma melhor remoção dos vincos.
Prémios
3.9
de 5
9
Críticas
betty
02/12/2009
United Kingdom
Very pleased to own this iron
I bought this iron having used the same model at my daughter's home. So much easier to use and so far hasn't let me down - very efficient steam ironing which is all I use - very pleasant to iron with and much better than a more expensive iron which has been consigned to the garage.
Esta avaliação foi feita para 2500 series GC2510 Steam iron
Esta avaliação foi feita para 2500 series GC2510 Steam iron
Zoulo17
02/08/2021
France
Increvable
Je ressors mon vieux fer du placard après 7 ans de non utilisation car mon compagnon en a un plus puissant et il repasse lui même ses chemises... Bref, je ressors mon vieux fer tout simple pour le donner à mon fils. Un petit coup de calc clean et ce fer fonctionne à merveille ! Il ne s'est pas abîmé pendant tout ce temps ! Je recommande pour la légèreté, la puissance de la vapeur et la durée de vie ! 10 sur 10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2500 series GC2510 Fer vapeur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2500 series GC2510 Fer vapeur
rsyldc
14/07/2017
France
parfait
ma mere m'a appris a repasser avec ce fer est il est simplement genial aujourd'hui je repasse encore avec. Cela fait presque 10 ans que nous l'avons et il fonctionne toujours aussi bien.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2500 series GC2510 Fer vapeur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2500 series GC2510 Fer vapeur