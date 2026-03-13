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Descontinuado
Assistência
GC2510/02
Descontinuado
User Manual Philips 2500 series Steam iron
Para obter excelentes resultados, quer um jacto de vapor potente e um ferro que nunca desiste. Com um jacto de vapor de 90 g, 2000 W para um vapor contínuo e elevado e o Sistema Double Active Calc, este prático ferro dá-lhe uma óptima relação qualidade/preço!