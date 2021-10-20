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  • Um engomar extremamente potente
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Descontinuado

PerfectCare Aqua ProFerro com gerador de vapor

GC9325/30

4.2
| (20) Críticas | 89% recomendam este produto

1 prémio

Um engomar extremamente potente
O nosso ferro ultra leve inclui o PerfectCare Aqua Pro e um depósito de água extra grande de 2,5 l, ideal para sessões de engomar prolongadas e vaporização vertical perfeita.
Ver todos os benefícios

com um ferro ultra leve

Um engomar extremamente potente

  • Pressão máx. de 6,5 bar

  • Jato de vapor até 440 g

  • Depósito de água de 2,5 l

  • Ferro ultra leve

Depósito de água extra grande para uma maior utilização contínua

Depósito de água extra grande para uma maior utilização contínua

O depósito de água extra grande tem uma capacidade de 2,5 l, para que usufrua da conveniência de até 3 horas de utilização contínua, sem necessidade de encher o depósito. O depósito é transparente para que consiga ver facilmente a quantidade de água restante, de forma a continuar a criar vapor de forma eficaz. Quando precisar de reabastecer, o ferro com gerador de vapor tem um orifício de enchimento grande que lhe permite encher o depósito de água facilmente numa torneira ou, em alternativa, com um jarro ou garrafa a qualquer momento, enquanto engoma

Sistema de descalcificação fácil e eficiente

Sistema de descalcificação fácil e eficiente

Uma descalcificação regular protege o seu ferro e assegura que irá continuar a obter o melhor desempenho de vapor. A função Easy De-Calc Plus com design exclusivo e posicionamento ideal proporciona a forma ideal de eliminar o calcário e aumentar a vida útil do ferro com gerador de vapor. O ferro avisa através de luz e de som quando for altura de limpar e descalcificar. Depois, quando o aparelho estiver frio, basta retirar o botão Easy De-Calc, recolher a água suja e o calcário para um copo e deitar fora.

Economize energia com o modo ECO

Economize energia com o modo ECO

O modo ECO permite-lhe poupar energia sem comprometer os seus resultados de engomar. O modo ECO utiliza uma quantidade reduzida de vapor, mas continua a ser uma quantidade suficiente para passar a ferro todas as suas peças.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.2

de 5

20

Críticas

89%

recomendam este produto

3
2

20/10/2021

Portugal

Portugal

Ferro Aqua Pro GC9325 - Excelente produto.

Excelente performance, qualidade de construção, funcional e fiável.

Pontos positivos

Boa qualidade de construção, funcional e fiável.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ferro com gerador de vapor

Sim, recomendo este produto

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01/06/2021

Portugal

Portugal

Simples e eficaz

Não é preciso regular o ferro. Não deixa lustro nas peças mais escuras.

Pontos positivos

O ideal para o homem

Pontos negativos

Pede com regularidade a descalcificação

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Sim, recomendo este produto

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30/09/2020

Portugal

Portugal

Produto perfeito

Bom ferro, muito leve e com um excelente vapor, não tem bom como anunciam na publicidade mas não deixa de ser bom.

Pontos positivos

Lève

Pontos negativos

Travão que segura o ferro à caldeira é muito fraquinho.

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