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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Pressão máx. de 6,5 bar
Jato de vapor até 440 g
Depósito de água de 2,5 l
Ferro ultra leve
O depósito de água extra grande tem uma capacidade de 2,5 l, para que usufrua da conveniência de até 3 horas de utilização contínua, sem necessidade de encher o depósito. O depósito é transparente para que consiga ver facilmente a quantidade de água restante, de forma a continuar a criar vapor de forma eficaz. Quando precisar de reabastecer, o ferro com gerador de vapor tem um orifício de enchimento grande que lhe permite encher o depósito de água facilmente numa torneira ou, em alternativa, com um jarro ou garrafa a qualquer momento, enquanto engoma
Uma descalcificação regular protege o seu ferro e assegura que irá continuar a obter o melhor desempenho de vapor. A função Easy De-Calc Plus com design exclusivo e posicionamento ideal proporciona a forma ideal de eliminar o calcário e aumentar a vida útil do ferro com gerador de vapor. O ferro avisa através de luz e de som quando for altura de limpar e descalcificar. Depois, quando o aparelho estiver frio, basta retirar o botão Easy De-Calc, recolher a água suja e o calcário para um copo e deitar fora.
O modo ECO permite-lhe poupar energia sem comprometer os seus resultados de engomar. O modo ECO utiliza uma quantidade reduzida de vapor, mas continua a ser uma quantidade suficiente para passar a ferro todas as suas peças.
Prémios
4.2
de 5
20
Críticas
89%
recomendam este produto
JAFP
20/10/2021
Portugal
Ferro Aqua Pro GC9325 - Excelente produto.
Excelente performance, qualidade de construção, funcional e fiável.
Pontos positivos
Boa qualidade de construção, funcional e fiável.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ferro com gerador de vapor
MagJo
01/06/2021
Portugal
Simples e eficaz
Não é preciso regular o ferro. Não deixa lustro nas peças mais escuras.
Pontos positivos
O ideal para o homem
Pontos negativos
Pede com regularidade a descalcificação
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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Pedeo-27
30/09/2020
Portugal
Produto perfeito
Bom ferro, muito leve e com um excelente vapor, não tem bom como anunciam na publicidade mas não deixa de ser bom.
Pontos positivos
Lève
Pontos negativos
Travão que segura o ferro à caldeira é muito fraquinho.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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