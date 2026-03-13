Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Engomar
Todas as séries
PerfectCare Aqua Pro Ferro com gerador de vapor
Descontinuado
Assistência
GC9325/30
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
Eco passport Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron GC9325 - English (US)
Todas (3)
Que água posso usar no ferro a vapor ou vaporizador?
Como descalcifico o meu ferro com gerador de vapor Philips?
Como limpar o depósito de água do meu ferro com gerador de vapor Philips?
O ferro com gerador de vapor liberta água pela base
A minha tábua de engomar está húmida e existe água no chão
A luz azul do meu ferro com gerador de vapor Philips está intermitente
O ferro a vapor da Philips já não aquece
O jato de vapor do ferro com gerador de vapor Philips não está a funcionar
Contactar a Philips
Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).